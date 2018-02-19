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طاقة
21 شركة تسحب كراسة شروط مناقصة محطات غرب النيل الشمسية
الإثنين 19 فبراير 2018 01:28 م
الطاقة المتجددة
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الطاقة المتجددة
عمر سالم:
سحبت 21 شركة عالمية ومحلية كراسة الشروط الخاصة بمناقصة إنشاء محطات شمسية فى منطقة غرب النيل، بقدرات تصل إلى 600 ميجاوات.
كشف المهندس محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه تم غلق الباب أمام سحب كراسة الشروط، وستبدأ الشركة المصرية لنقل الكهرباء تلقى العروض الخاصة من الشركات المتنافسة بداية من اليوم الإثنين وحتى نهاية فبراير.
وأضاف الخياط، فى تصريحات لـ«المال»، أن أبرز الشركات التى سحبت كراسة الشروط مؤخرا سكاى باور، و«فيلادلفيا» الأردنية، و«جى دى فرانس» الفرنسية، و«أكسيونا»، بالإضافة إلى شركات عربية ومصرية أخرى، فضلا عن أكوا باور السعودية، وتبيا الصينية، وتحالف السويدى -ماروبينى الإيطالية، وباورتشاينا الصينية، ومصدر الإماراتية، وسكاتك سولار الكندية.
ﻭكانت ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑاﺀ قد دعت ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ منتصف ديسمبر الماضى ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻬﺎ ﻭﺳﺎﺑﻘﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻓﻰ منطقة ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ القطاع ﺍﻟﺨﺎﺹ.
وتوقعت مصادر مسئولة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه من المرتقب ترسية المشروعات على أكثر من شركة بدلاً من شركة واحدة لضمان سرعة التنفيذ والملاءة المالية.
وسيتم تنفيذ المشروع بنظام Boo البناء والتشغيل والتملك على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المشروعات بموجب اتفاقية شراء الطاقة، على أن ﺗﻤﻨﺢ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤنفذة بحق ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻟﻤﺪﺓ 25 ﻋﺎﻣﺎً.
وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن تشترى ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء الطاقة من المشروعات بسعر يصل لنحو 3.8 سنت لكل كيلووات / ساعة، ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ نفسها ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ «ﺳﻜﺎﻯ ﺑﺎﻭﺭ» ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ 600 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ.
وتشترط ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺃﻥ تكون ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺔ نفذت ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 3 ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ 100 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﻤﻼءة ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ لها.
ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑاءﺀ ﺇﻧﺘﺎﺝ %20 ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺤﻠﻮﻝ 2022، ﻭﺗﺴﻌﻰ إﻟى ﺠﻠﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺭؤﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎ ﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺡ.
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