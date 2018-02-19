إطلاق منظومة للاستعلام التأميني الأسبوع المقبل

ماهر أبو الفضل:

تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية، الأسبوع المقبل، منظومة «الاستعلام التأمينى»، فى خطوة تستهدف ضبط إيقاع سوق التأمين، من خلال محاصرة عمليات الغش والتحايل من جهة، بالإضافة إلى ترويض المخاطر تأمينيا للعملاء، ممن تتجاوز خسائرهم الحدود المقبولة.





وعلمت «المال» أن "الرقابة المالية"، انتهت من تدشين الموقع الإلكترونى الخاص بالاستعلام التأمينى، وتعكف حاليا على اختباره لمعالجة أى ثغرات أو أخطاء قد تظهر أثناء التطبيق، على أن يُفعل رسميا الأسبوع المقبل، لخدمة 36 شركة تأمين عاملة فى السوق، تتنوع أنشطتها ما بين الحياة والممتلكات، سواء بنظامى التجارى أو التكافلى.





وقال مسئول تأمينى بارز، إن الموقع الإلكترونى، سيضم كل الفروع سواء فى نشاط الحياة أو الممتلكات، ومنها التأمين الإجبارى على السيارات، خاصة بعد انتشار عمليات التحايل فى هذا الفرع.

وأشار - فى تصريحات لـ«المال» - إلى أن قاعدة بيانات عملاء شركات التأمين تم تكوينها، وتضم بيانات المتعاملين مع سوق التأمين منذ عام 1990، موضحا أن التعامل مع قاعدة البيانات سيتاح لكل الشركات، من خلال رقم سرى «باسورد» لكل شركة.

وأوضح أن شركات التأمين، ستستعلم عن العميل فور تقدمه بطلب إصدار وثيقة لأول مرة أو تجديد التغطية التأمينية الخاصة به، لافتا إلى أن العميل سيتقدم بطلب إصدار وثيقة تأمين أو تجديدها - سواء فى الحياة أو الممتلكات- وستقوم شركة التأمين بإدخال بياناته على قاعدة المعلومات التى سيتضمنها الموقع الإلكترونى.

وأضاف أن هناك ثلاثة سيناريوهات فى التعامل مع العملاء أولها: إذا كان العميل ليس له تاريخ تأميني- أى لم يتعامل مع شركات التأمين- فسيتم إصدار التغطية التأمينية التى يحتاجها حسب الإجراءات التأمينية التقليدية المتبعة لدى الشركات.





وثانيها: مرتبط بالعميل ممن تتجاوز خسائره الحدود المقبولة-أى عميل لديه سجل متكرر من الخسائر- وستتعامل شركة التأمين معه بآلية مختلفة، مثل التحوط فى إصدار التغطية، عن طريق تشديد الشروط، كزيادة سعر التغطية عليه، أو زيادة نسبة التحمل المفروضة، وقد ترفض التعامل معه نهائيا.





وثالثها: مرتبط بالعميل المتحايل أو الغشاش، وتتعامل معه شركة التأمين بشكل قانونى عن طريق تقديمه لجهات التحقيق، سواء فى السلطة التنفيذية مثل وزارة الداخلية أو السلطة القضائية ممثلة فى النيابة العامة.





وشهدت الفترة الأخيرة عمليات تحايل على شركات التأمين وتركزت أغلبها فى نشاط تأمينات الحياة، وتم القبض على أكثر من تشكيل عصابى فى هذا النشاط، أما فى تأمينات الممتلكات فقد استحوذ فرع التأمين الإجبارى للسيارات على نصيب الأسد من عمليات التزوير فى الوثائق، باعتبارها أحد المستندات للحصول على تراخيص القيادة أو تجديدها من الإدارات العامة للمرور على مستوى الجمهورية.





ومعروف أن شركة التأمين، تقوم بزيادة السعر، على العميل الذى يحصل على تعويضات متكررة - دون تعمد منه- من خلال زيادة الحوادث فى السيارات، على سبيل المثال، أما زيادة نسبة التحمل، فتعنى تحمل العميل نسبة من التعويض فى حال تحقق الخطر، وزيادة الأسعار أو نسب التحمل تفرضها شركات التأمين لإلزام العميل باتخاذ وسائل الأمان الكافية مثل الالتزام بتعليمات المرور أثناء القيادة بالنسبة لتأمين السيارات.