المركزي يجتمع بالبنوك لتدشين مقار دعم رواد الأعمال

سهير محمد:





يعقد اتحاد بنوك مصر، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، اجتماعا موسعا اليوم الإثنين، يضم عددا من البنوك وممثلين عن وزارتى الصناعة والتخطيط، بالإضافة لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.





يركز الاجتماع، والمقرر أن تحضره نيرمين الطاهرى، الوكيل المساعد لمحافظ المركزى لقطاع التطوير المصرفى، على مناقشة خطة البدء فى تدشين مفار ثابتة بالمحافظات لدعم رواد الأعمال وتعزيز منصة إلكترونية – تحت التجريب - للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية باسم «مشاريع مصر».





وقالت مصادر لـ«المال»، إن 11 بنكا محليا أبدت الموافقة على تمويل مقار رواد الأعمال المرتقبة، تضم كلا من: الأهلى، مصر، القاهرة، المصرف المتحد، التجارى وفا – مصر، قطر الوطنى، الإسكندرية، قناة السويس، الاستثمار العربى، التنمية الصناعية والعمال، الزراعى المصرى، وسيحضر الاجتماع ممثلون عنها على مستوى رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورئيس قطاع مخاطر تلك المشروعات.





وأضافت أن المقار قد يتم تدشينها داخل فروع تلك البنوك أو بشكل منفصل عنها، ويجرى الاستقرار على الأماكن المؤهلة، مع مراعاة التوازن لتغطية كل المحافظات والمناطق الصناعية.

كان البنك المركزى قد وقع أواخر يوليو الماضى، اتفاقية رعاية مع جامعة النيل مدتها 5 سنوات، تحت اسم «رواد النيل»، تستهدف تنمية وتأهيل وزيادة قدرات رواد الأعمال من الشباب فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالاستفادة من نقاط التميز لدى الجامعة من خبرات علمية وبحثية، وتتولى البنوك تقديم الدعم، وكذلك تأسيس مقار ثابتة لمراكز خدمات تطوير الأعمال فى المناطق الجغرافية ذات الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة فى مجالات التصنيع بكل مجالاته مما يزيد من فرص العمل للشباب.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع يناقش – أيضا - سبل تعظيم استفادة البنوك من وثائق ضمان مخاطر الائتمان لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.





وتصدر تلك الوثائق بشكل أساسى من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التى يتملكها المركزى ومجموعة من البنوك بالإضافة لعدد محدود من شركات التأمين المحلية.





ذكرت المصادر أن مبادرة رواد النيل تتضمن تأسيس وحدة تسمى «بيت التصميم» سيتولى بنك مصر تمويلها وتركز على تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من تطوير المنتحات والتصميم والمحاكاة بغرض التصنيع وتصميم خطوط الإنتاج وتضم ورش عمل لتطوير المنتجات الجديدة ودورات للتصميم الفنى.

