وزير التموين من مطاي: عايز حلاوة السلع دى كل يوم

وزير التموين علي مصيلحي

محمد مجدي:



طالب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية من مسؤولي فرع المصرية لتجارة الجملة فى مركز مطاي بمحافظة المنيا استمرار طرح سلع مخفضة للمواطنين، قائلا: عايز حلاوة السلع دي كل يوم وجودة المنتج والسعر معقول.



جاء ذلك خلال افتتاح الوزير مجمع استهلاكى تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة المنيا والدكتور علاء فهمى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء عصام البديوى محافظ المنيا.



وأكد المصيلحي، ضرورة الاهتمام بجودة السلع وطرحها للمواطن بسعر مناسب، الأمر الذى سيجعل المواطن يتردد على المجمع الاستهلاكى بشكل مستمر.



وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا بتطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية، كما قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى توفير السلع خاصة منتجات اللحوم والدواجن.