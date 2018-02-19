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استثمار
وزيرة التخطيط للنواب: لا يمكن إسقاط مديونية ماسبيرو
الإثنين 19 فبراير 2018 12:07 م
ماسبيرو
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ماسبيرو
أحمد عاشور:
استعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خطة تطوير مبني ماسبيرو أمس وذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار المنعقد لمناقشة خطة تطوير ماسبيرو، وقالت السعيد: "ماسبيرو صرح عظيم نريد ضمان استدامته وتخفيف الأعباء عليه، ونسعى لإعادة هيكلته خلال 3 سنوات".. مشيرة إلى أن الهيكلة لا تعنى الاستغناء عن العاملين به حيث ستشمل خطة الهيكلة تطوير الموارد البشرية بإعادة تدوير العاملين بماسبيرو وتقديم برامج تدريبية لهم بهدف رفع قدراتهم وتعزيز كفاءاتهم.
وحول ديون ماسبيرو قالت "السعيد" إن مديونية ماسبيرو لبنك الاستثمار القومي التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بلغت نحو 32 مليار جنيه، مؤكدة أن ماسبيرو أمن قومي ومديونيته لبنك الاستثمار أمن اجتماعي لأنها أموال صغار المودعين وأصحاب المعاشات، ولابد من التوازن بين الأمرين، موضحة أن دور وزارة التخطيط هو عمل المواءمات والتوازنات لتحقيق المصلحة القومية والمصلحة العامة.
وتابعت "السعيد" أن ماسبيرو وبنك الاستثمار هما كيانات حكومية يجب الحفاظ عليها قائلة: "نحن مسؤولون عن مساعدة ماسبيرو في التطوير في الشقين الإداري والمالي".
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