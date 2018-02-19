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سيـــاســة
بعد ظهور شهادة المعادلة لموسى.. طارق العوضي: القضية ستظل قائمة
الإثنين 19 فبراير 2018 11:47 ص
موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد
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موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد
سلوى عثمان:
أعلن طارق العوضي، المحامى بالنقض، اليوم أنه ستبدأ ظهر اليوم الإثنين، جلسة المحكمة الإدارية العليا الخاصة بالطعن على قرار إعلان موسي مصطفي موسي للانتخابات الرئاسية، أنه بظهور شهادة المعادلة التى تؤكد حصول موسي على مؤهل يعادل بكلوريوس الهندسة من فرنسا، الطعن المقدم كان يستند على عدم حصول المرشح الرئاسي على مؤهل عالى وغير مقيد بنقابة المهندسين، سيكون الشق الأول من القضية تم خسارته لإثبات المدعى عليه استيفاء هذا الشرط ضمن شروط الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد العوضي أن الشق الآخر لم يثبت عكسه حتى الآن مما يجعل القضية قائمة، وهو الجزء الخاص بصدور أحكام جنائية ضد المرشح، وقد قدم منها صور رسمية للمحكمة بالفعل.
وكان سمير عبد العظيم، محامى موسي مصطفي موسي أعلن أمس عن نيته لرفع دعوى قضائية ضد العوضي، والذي جاء رده بانه ينتطر هذه الدعوى والتى سيكون رده عليها شديدا.
تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، الطعن المقام من العوضي، ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، لمنصب رئيس الجمهورية.
ويستند العوضي، في طعنه إلى البندين الثالث والخامس من المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية، فيما تضمناه من اشتراط حصول المرشح لمنصب لرئيس الجمهورية على مؤهل عال، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
وأضاف الطعن أن موسى افتقد هذين الشرطين، وأن الشهادة التى حصل عليها في السبعينيات من فرنسا لا تعادل بكالوريوس الهندسة، إضافة إلى أنه صادر ضده أحكام جنائية فى قضايا إصدار شيكات دون رصيد.
كانت المحكمة، استمعت خلال جلستها الماضية، إلى مرافعة العوضي، الذي تمسك بطعنه وإصدار حكم باستبعاد رئيس حزب الغد من سباق الرئاسة، لعدم حصوله على مؤهل عال، وصدور أحكام جنائية ضده في قضايا شيكات دون رصيد
ودفع ممثل هيئة قضايا الدولة، خلال الجلسة الماضية، بعدم قبول الطعن؛ لرفعه من غير ذي صفة، مؤكدًا أن الاعتراض على المرشحين حق مقصور فقط للمرشحين المدرجين بالقائمة المبدئية للترشح، وأنه لا يجوز لأي شخص أن يطعن لاستبعاد مرشح من سباق الرئاسة.
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