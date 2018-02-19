EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
وزير التعليم العالي يعتمد تعينات جديدة بالجامعة الحكومية
الإثنين 19 فبراير 2018 11:05 ص
مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
أخر الأخبار
مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المال ـ خاص:
اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارات تعيين عدد من القيادات الإدارية بالجامعات شملت كلا من سعاد السيد بحيرى أمينا لكلية الآداب بجامعة بنها، ومحمد أحمد سليم أمينا مساعدا لجامعة بنى سويف، ومحمد إبراهيم يوسف مديرا عاما لجراحة الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة، ومديحة إسماعيل عثمان أمينا لكلية الهندسة بجامعة المنصورة.
كما اعتمد الوزير قرار تجديد تعيين سهير شكرى عبد الحميد أمينا لكلية التجارة بجامعة بنى سويف، وقرارات تجديد تعيين بجامعة الفيوم لكل من أحمد عبد الفتاح متولى مديرا عاما للمشتريات والمخازن، وعواطف مخلوف ابراهيم أمينا مساعدا للشئون الإدارية للجامعة، وهشام رجب عبد الفتاح مديرا عاما لرعاية الشباب، وعمرو عبد الفتاح مديرا عاما للتوجيه المالى والإدارى.
واعتمد قرار تجديد تعيين السيد المهندس نبيل عنتر حسن مديرا عاما للشئون الإدارية بجامعة حلوان، ونفيسة منصور عيسوى مديرا عاما للدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان، وعادل فيكتور عيد مديرا عاما للمطبعة بجامعة الزقازيق، وكذلك عددا آخر من القيادات بجامعة المنوفية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا