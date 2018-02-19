وزير التعليم العالي يعتمد تعينات جديدة بالجامعة الحكومية

مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

المال ـ خاص:



اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرارات تعيين عدد من القيادات الإدارية بالجامعات شملت كلا من سعاد السيد بحيرى أمينا لكلية الآداب بجامعة بنها، ومحمد أحمد سليم أمينا مساعدا لجامعة بنى سويف، ومحمد إبراهيم يوسف مديرا عاما لجراحة الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة، ومديحة إسماعيل عثمان أمينا لكلية الهندسة بجامعة المنصورة.



كما اعتمد الوزير قرار تجديد تعيين سهير شكرى عبد الحميد أمينا لكلية التجارة بجامعة بنى سويف، وقرارات تجديد تعيين بجامعة الفيوم لكل من أحمد عبد الفتاح متولى مديرا عاما للمشتريات والمخازن، وعواطف مخلوف ابراهيم أمينا مساعدا للشئون الإدارية للجامعة، وهشام رجب عبد الفتاح مديرا عاما لرعاية الشباب، وعمرو عبد الفتاح مديرا عاما للتوجيه المالى والإدارى.



واعتمد قرار تجديد تعيين السيد المهندس نبيل عنتر حسن مديرا عاما للشئون الإدارية بجامعة حلوان، ونفيسة منصور عيسوى مديرا عاما للدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان، وعادل فيكتور عيد مديرا عاما للمطبعة بجامعة الزقازيق، وكذلك عددا آخر من القيادات بجامعة المنوفية.