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عقـــارات
وزير الإسكان: الطرح الثالث لأراضي الشراكة مع القطاع الخاص قريبا
الإثنين 19 فبراير 2018 10:08 ص
وزير الإسكان
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وزير الإسكان
بدور إبراهيم:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس طارق شكرى.
وخلال الاجتماع، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم قريباً الطرح الثالث لأراضي الشراكة مع القطاع الخاص، والمستثمرين، حيث يتضمن الطرح لأول مرة، أراضٍ بنظام الشراكة في مدينة العلمين الجديدة بمناطق متميزة، ومدينة المنصورة الجديدة على البحر مباشرة، مشيراً إلى نجاح كل من الطرحين الأول والثاني اللذين طرحتهما الوزارة سابقاً، كما سيتم أيضاً طرح أراضٍ للمستثمرين بنظام البيع في عدد من المدن الجديدة.
وتوجه المهندس طارق شكرى، بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي، على التحرك في ملف التسجيل العقاري، والموافقة على إنهاء الإجراءات في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في مدة أقصاها 6 أشهر، وكذا موافقة مجلس الوزراء على التسجيل بالإيداع في المدن الجديدة، والذي تم تحويله للبرلمان لإقراره، كما توجه بالشكر أيضاً للوزير على جهود لجنة حل المشكلات مع المستثمرين، مؤكداً أنه يتم حل مشكلات كبرى بالتعاون مع المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن.
وطالب أعضاء غرفة التطوير العقارى بزيادة مهلة المطورين العقاريين الممنوحة لإنهاء تنفيذ المشروعات 6 أشهر بالإضافة إلى الـ6 أشهر الممنوحة سابقاً، وذلك أسوة بما حدث مع شركات المقاولات، بموافقة مجلس الوزراء، كما طالبوا أيضاً بالتنسيق مع البرلمان لسرعة إصدار قانون الحصول على الإقامة للأجانب، بعد شراء وحدة سكنية، وذلك في إطار سياسة الدولة لتصدير العقار، إضافة إلى مطالبتهم بسرعة إصدار رخص التشغيل في المباني التجارية والإدارية، على أن تكون هناك رخصة مؤقتة لحين استخراج الرخصة الدائمة.
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