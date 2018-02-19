90 مليون دولار لإنشاء 3 صالات مغطاة لكأس العالم لليد

المال ـ خاص:





تستعد وزارة الشباب والرياضة، لإنشاء 3 صالات مغطاة بمناطق الأقصر والغردقة وشرم الشيخ، باستثمارات 90 مليون دولار، استعدادا لاستضافة مصر لبطولة العالم فى كرة اليد 2021.





كان الاتحاد الدولى لكرة اليد، قد أعلن منذ 5 شهور عن فوز مصر باستضافة كأس العالم لكرة اليد فى يناير 2021، بمشاركة 24 دولة، موزعة على 6 مجموعات، تضم كل منها 6 دول، وجرى الاتفاق على إقامة المباراه الافتتاحية والنهائية، بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة، فيما ستقام المباريات بشرم الشيخ والغردقة والإسكندرية والأقصر، وتسعى الوزارة لإنشاء صالات، تستوعب نحو 19 ألف متفرج.





وقال خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إنه تم الاتفاق مع د.مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على تولى الأخيرة تمويل إنشاء صالة مغطاة بمحافظة الأقصر، باستثمارات 30 مليون دولار، مع بدء العمل قبل نهاية العام الحالى.





وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أنه تم أيضا الاتفاق مع وزارة التخطيط، على تدبير تمويلات بقيمة 30 مليون دولار، لإنشاء صالة مغطاة متكاملة بمدينة شرم الشيخ، كما تم التعاقد مع وزارة المالية على تدبير 30 مليون دولار أخرى، لصالح الصالة المقرر إنشائها بمدينة الغردقة.





وأشار إلى أن الوزارة تسعى للتعاون مع مختلف الشركات الكبرى، وبعض الوزارات كالسياحة، للمشاركة فى إنجاح البطولة، وإنشاء الصالات المغطاة التى سيتم استخدامها لممارسة رياضات متنوعة، ككرة الطائرة، والسلة، وكرة القدم، إلى جانب الأنشطة والحفلات الفنية والثقافية.





وأكد أنه يركز حاليا على الاستفادة من مختلف الآليات التمويلية المتاحة بالسوق المحلية، لتدبير التمويلات اللازمة لتوسعات القطاع.





وأشاد وزير الرياضة، بالتعاون التام مع وزارة الإسكان، فى زيادة عدد النوادى، وأماكن ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، وظهر ذلك فى إصرارها على تخصيص مساحات فى أى تجمع عمرانى حديث، لصالح النشاط الرياضي.



