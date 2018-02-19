البيان العاشر للقوات المسلحة بشأن العملية الشاملة سيناء 2018

القوات المسلحة المصرية

بدور إبراهيم:



يواصل مقاتلو وأبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية تنفيذ خطة المجابهة الشاملة " سيناء 2018 " لتدمير الاوكار والبؤر الارهابية وضبط العناصر الهاربة (الفارة) وقطع خطوط الامداد علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية مع احكام الحصار بمناطق شمال ووسط سيناء ، تزامنا مع قيام عناصر من التشكيلات التعبوية بحماية الاهداف الحيوية والاستراتيجية للدولة ، وقد أسفرت العمليات عن تحقيق النتائج الاتية:



- استهداف القوات الجوية لعدد (5 ) أهداف للعناصر الارهابية وتدميرها بشكل كامل ، منها سيارة مفخخة خلال محاولتها استهداف قوات المداهمة .



- تنفيذ القصف المدفعي لعدد (166) هدف بقطاعات المداهمة بشمال ووسط سيناء .



- القضاء علي عدد (4) عنصر تكفيرى مسلح شديدي الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات .



- قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد (101) عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات علي طرق التحرك بمناطق العمليات .



- اكتشاف وتدمير عدد (4) كهف ومخبأ لايواء العناصر الارهابية عثر بداخلهم علي عدد من الألغام والعبوات الناسفة والاسلحة والذخائر وقطع غيار السيارات والدراجات النارية ومواد الاعاشة .



- ضبط مركز اعلامي للعناصر الارهابية عثر بداخله علي عدد من اجهزة الحواسب واسلحة نارية وخرطوش وأجهزة اتصال لاسلكية ومبالغ مالية بالعملات الاجنبية .



- تدمير (244 ) وكر ومخزن عثر بداخلهم علي عدد من الأسلحة الألية والذخائر وأجهزة الاتصالات اللاسلكية ودوائر النسف والتدمير ومواد الاعاشة ، وضبط اكثر من عدد (11) طن من المواد المخدرة .



- ضبط وتدمير والتحفظ علي عدد ( 27 ) سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية ، وعدد( 100 ) دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال اعمال التمشيط والمداهمة .



- القبض على عدد (417) فرد من العناصر الاجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم ، جارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم .



- ونتيجة للاعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات تم استشهاد عدد ( ا ) ضابط صف وعدد ( 2) مجند واصابة عدد ( 2 ) ضابط / مجند اثناء الاشتباك وتطهير البؤر الارهابية .



كما واصلت التشكيلات التعبوية تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة المدنية لعدد (601) كمينا ودورية امنية علي الطرق والمحاور الرئيسية واستكمال تنفيذ اعمال التمشيط لمناطق الظهير الصحراوي وضبط عدد من المشتبه بهم.



كما عززت قوات حرس الحدود مدعومة بتشكيلات من القوات الجوية تأمين المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي ، وإحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية ومجابهة عملية التسلل والتهريب للأسلحة والمخدرات التي تهدد امن واستقرار الجبهة الداخلية .



فيما تنفذ القوات البحرية مهامها المخططه بمسرح عمليات البحرين المتوسط والاحمر في دعم الانشطة القتالية وتأمين الشريط الساحلي ضد اعمال التسلل البحري من والي الساحل ، وتفعيل اجراءات الامن البحري داخل مياهنا الاقليمية .



واستكمالا لتحقيق الاهداف المخططة للعملية فقد انتشرت المجموعات القتالية في محيط بعض المناطق التي تم تمشيطها بقطاعات العمليات لاحكام السيطرة الامنية الكاملة عليها تمهيدا لعودة الحياة الي طبيعتها بقري ومدن شمال ووسط سيناء ، كما استمرت اجهزة وزارة الداخلية في تقديم الخدمات والتيسيرات المقدمة لابناء محافظة شمال سيناء يقوم قطاع الاحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية باستخراج القيود المميكنة " الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والقيد العائلي والفردي " بصورة مجانية لمدة شهر ، وذلك في اطار الاجراءات المتخذة لتقديم كافة اوجه الرعاية لابناء سيناء تقديرا لدورهم الفعال في مساندة الجهود الامنية المبذولة للقضاء علي الارهاب .



كما تم الافراج علي عدد من المشتبه بهم بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم وثبوت عدم تورطهم في اي قضايا ، مع تسليمهم كافة متعلقاتهم الشخصية .



وتؤكد القوات المسلحة علي استمرار جهودها لتوفير الحماية والامن لشعب مصر العظيم .



