اليابان تسجل أول عجز تجاري منذ 8 أشهر

وكالات:





سجّلت اليابان عجزا في الميزان التجاري هو الأول منذ 8 أشهر، يناير الماضي، ونتج خصوصا عن ازدياد واردات الوقود الأحفوري، حسبما أفادت بيانات حكومية نشرت الاثنين.





وأظهرت بيانات وزارة المالية ـن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجّل في الشهر الأول من العام الجاري عجزا في الميزان التجاري بقيمة 943،4 مليار ين (8،87 مليار دولار)، هو الأول من نوعه منذ مايو 2017.





وكانت السوق تتوقع عجزا بقيمة 1،02 تريليون ين.





وارتفعت الصادرات بنسبة 12،2 في المئة لتصل إلى 6 آلاف و86 تريليون ين، لكن الواردات ارتفعت بدورها بنسبة 7،9 بالمئة لتصل إلى 7 آلاف و29 تريليون ين.





وفي المعدل كان سعر الين مقابل الدولار في يناير الماضي أعلى بنسبة 3،4 في المئة مما كان عليه في الشهر نفسه من العام الماضي.



