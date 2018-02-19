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رياضة
أمين عمر حكمًا لمباراة الزمالك وبتروجيت
الإثنين 19 فبراير 2018 06:53 ص
الحكم أمين عمر
أخر الأخبار
الحكم أمين عمر
وكالات:
اختارت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد كرة القدم الحكم أمين عمر لإدارة مباراة الزمالك وبتروجيت، التي ستقام، مساء الاثنين، في الأسبوع الخامس والعشرين لدوري القسم الأول.
ويعاون الحكم أمين عمر، سمير جمال وأحمد توفيق ومحمد عبدالحافظ الحكمً الرابعً، وكل من محمد حسن وسعيد حمزة حكمًا خامسًا.
نادي الزمالك
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