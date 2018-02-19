أمين عمر حكمًا لمباراة الزمالك وبتروجيت

وكالات:





اختارت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد كرة القدم الحكم أمين عمر لإدارة مباراة الزمالك وبتروجيت، التي ستقام، مساء الاثنين، في الأسبوع الخامس والعشرين لدوري القسم الأول.



