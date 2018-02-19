EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
متحدث الرئاسة: السيسي وجّه بسرعة التأمين على العمالة الحرة
الإثنين 19 فبراير 2018 06:50 ص
السفير بسام راضي المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية
أخر الأخبار
السفير بسام راضي المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية
وكالات:
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بالإسراع بوضع مشروع شامل ومتكامل لتوفير الحماية والتغطية التأمينية للفئات التي ليس لها تأمينات ومعاشات، والتي تنتمي للعمالة الحرة وغير المنتظمة والموسمية بالقطاع الخاص، وتشمل الفلاحين والمزارعين وعمال التراحيل والفواعلية والعاملين باليومية، بالاضافة إلى أصحاب الاحتياجات الخاصة، وكلها فئات أوضاعها صعبة.
وأوضح المتحدث، في تصريحات، مساء الأحد، أن مشروع التأمين على الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص بالدولة يشمل الفئة العمرية من 18 إلى 59 سنة، ومن دون كشف طبي.
وأضاف أن دراسة تجري لتضمين التأمين الجديد شهادات تأمين بفئات تتراوح من 500 إلى 2500 جنيه تُسدد مرة واحدة، وهي بمثابة شهادات تأمين على الحياة وتُستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية أو نتيجة الحوادث، بمقدار يتراوح من 50 ألفا إلى 250 ألف جنيه، أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين 5 إلى 10 سنوات، بمقدار يتراوح من 1000 إلى 3000 جنيه.
وقال إن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تحقيق أقصى فائدة لهذه الفئة من العمالة، والاستثمار في صحتها باعتبار أن الثروة البشرية هي أهم الثروات لدى أية أمة، مشيرا إلى أن قاعدة بيانات فئات العمالة الحرة موجود وإن كانت هناك تحديات تتمثل في طريقة الوصول إلى أفرادها، ومع ذلك يمكن التوصل إليها عن طريق الشركات التي تستخدمها، وتوقع أن يحصل هذا المشروع على قوة دفع كبيرة خلال الفترة المقبلة.
كان السيسي أكد، خلال اجتماع عقده في وقت سابق، الأحد، أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لمبادرة توفير غطاء تأميني للعمالة الحرة وغير المنتظمة، بحيث يتم إطلاق المشروع قريباً على نحو يحمي حقوق العمال ويحقق أقصى فائدة لهم ويسهم في تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
وقال «راضي» إنه اتصالاً بتوجيهات الرئيس السيسي بدراسة البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأميني للعمالة الحرة وغير المنتظمة، تم خلال الاجتماع استعراض ملامح مشروع التأمين المقترح.
السيسي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا