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اقتصاد وأسواق
التضامن: تجهيز معونة إنسانية لإرسالها لليمن
الإثنين 19 فبراير 2018 12:58 ص
غادة والي
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غادة والي
وكالات:
قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، إن الهلال الأحمر المصري يعمل حالياً على تجهيز معونة إنسانية لإرسالها إلى اليمن تضم أدوية ومستلزمات طبية، بالتنسيق بين وزارتي الخارجية والدفاع مع التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن آخر شحنة من المستلزمات الطبية تم إرسالها لليمن بلغت قيمتها 300 ألف جنيه في نوفمبر 2015.
جاء ذلك خلال استعراض الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، تقريراً عن المساعدات الإنسانية المقدمة من الهلال الأحمر لبعض الدول العربية المتضررة من الحروب والكوارث.
ولفت التقرير إلى أن الهلال الأحمر يقوم من خلال عمله الإغاثي بتجهيز وإرسال المعونات والمساعدات الإنسانية العاجلة للدول العربية والإفريقية والإسلامية المتضررة من الكوارث، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، منها لجنة الإغاثة بوزارة الخارجية والهيئة الدولية للصليب الأحمر والجهات المانحة.
وأضافت والي- في تصريحات الأحد- أنه خلال الفترة من 2014 وحتى 2018 ساهم الهلال الأحمر المصري في المساعدات الإنسانية لعدد من الدول، وهي: فلسطين بقيمة 150 ألف جنيه خيام وبطاطين ومستلزمات طبية عام 2014، والبوسنة بقيمة 250 ألف جنيه نقداً، والسودان بقيمة 300 ألف جنيه مساعدات عينية تمثلت في خيام ومواد غذائية في عام 2014، كما تم منح نيبال 75 ألف جنيه عبارة عن أدوية ومستلزمات طبية عام 2015، كما تمت مساعدة جيبوتي بأدوية ومستلزمات طبية بقيمة 200 ألف جنيه.
وتابعت أن الهلال الأحمر قدم أيضا لليمن أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 300 ألف جنيه في 2015، كما منح تنزانيا وجنوب السودان وليبيا والصومال أدوية ومستلزمات طبية ما بين عامي 2016 و2017 بقيمة 3 ملايين و300 ألف جنيه، وذلك بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي ساهم بإدخالها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني بقطاع غزة من مواد غذائية ومواد بناء وسيارات ركوب ومستلزمات طبية من جهات دولية مانحة من مختلف دول العالم خاصة السعودية والأردن والمغرب وجنوب إفريقيا وإيطاليا والكويت وماليزيا وسلطنة عمان واليونان والجزائر والإكوادور وتركيا.
وزارة التضامن الاجتماعي
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