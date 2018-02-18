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نقل وملاحة
السكة الحديد: لا صحة لوجود حريق بقطار الإسماعيلية
الأحد 18 فبراير 2018 11:24 م
الهيئة القومية لسكك حديد
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الهيئة القومية لسكك حديد
محمود محسن
أعلنت هيئة السكة الحديد انتظام حركة مسير القطارات على خط القاهرة الاسماعيلية مساء اليوم، مشيرا إلى أنه لا صحة لما نشر ببعض المواقع عن وجود حريق بقطار الإسماعيلية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه أثناء وقوف القطار رقم ٩٦٣ بمحطة شبرا اكسبريس القاهرة الإسماعيلية تلاحظ انبعاث دخان بدورة مياه العربة الأولى خلف الجرار، وعلى الفور قام سائق القطار بإخمادها بطفاية الحريق دون حدوث أى إصابات.
وناشدت الهيئة عند كتابة أى أخبار تخص مرفق السكة الحديد الذى يخدم طبقة عريضة من المواطنين يجب تحرى الدقة قبل النشر والرجوع الى المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الاشاعات غير الصحيحة لما تسببه من ذعر بين جمهور المسافرين من الركاب.
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