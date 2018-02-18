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سيـــاســة
الجامعة العربية تنتقد وزير الخارجية التركي
الأحد 18 فبراير 2018 10:33 م
الجامعة العربية
أخر الأخبار
الجامعة العربية
متابعات
عبر الوزير المفوض محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن دهشته إزاء رد الفعل العصبي وغير المبرر من جانب وزير الخارجية التركي على مداخلة الأمين العام أحمد أبو الغيط اليوم أمام مؤتمر ميونيخ للأمن خلال الجلسة المخصصة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.
وأشار المتحدث في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى أن أبو الغيط كان قد انتقد التدخل التركي في الأراضي السورية.
كما انتقد كافة التدخلات الاقليمية والدولية الأخرى التي جاءت على حساب الشعب السوري ، غير أن الوزير التركي مولود جاويش أوغلو عقب على كلام الأمين العام بصورة إنطوت على انفعال غير مبرر، كما انتقد أوغلو ما طرحه الأمين العام بشأن ضرورة صياغة ترتيبات إقليمية جديدة تكون نواتها عربية.
وشدد المتحدث الرسمي على أن المداخلة الانفعالية للوزير التركي تعكس نوعاً من المزايدة ، وتنطوي على استعلاء ليس غريبا على تيار “العثمانية الجديدة” الذي نعرف جميعاً ما يكنه للعالم العربي من مشاعر
وأضاف أن الأمين العام لجامعة الدول العربية يرفض أي تدخل في الأراضي العربية تحت أية ذريعة ، ولا يمكن أن تضفي الجامعة العربية الشرعية على مثل هذه التدخلات المرفوضة والخارجة عن الشرعية الدولية ، أخذاً في الاعتبار القرارات الصادرة عن كل من القمة العربية ومجلس الجامعة في هذا الصدد.
وأكد المتحدث الرسمي أن كلام الوزير التركي في مداخلته حول القضية الفلسطينية لا يعكس سوى الرغبة في المزايدة والاستعراض ، فضلاً عن الغمز من المواقف العربية ، مضيفاً أن الشعوب العربية لم تعد تنطلي عليها هذه “البهلوانية السياسية”.
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