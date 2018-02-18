ضبط مستلزمات طبية مهربة بمطار القاهرة

مطارات القاهرة

كتبت مها أبوودن



أحبط رجال الجمارك بمطار القاهرة تهريب كمية من المستلزمات الطبية بالمخالفة للقانون، وتم الضبط خلال إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة القادمة من تركيا عندما اشتبه أحمد عمر مأمور تفتيش الركاب فى راكبين مصريين قادمين من تركيا.



وتبين بتفتيش حقائبهما وجود 20 ألف قطعة مستلزمات طبية عبارة عن شبكات ولواصق طبية مخفاة بين طيات الملابس، وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 250 ألف جنيه.