الخارجية: السودان أبلغنا أنه لايوجد لديها أى معارضيين مصريين

مصر والسودان

أحمد صبرى



قال السفير أحمد ابوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الجانب السودانى أبلغهم بأنه لايوجد بأنه لا يوجد أى عناصر مصرية معارضة تسبب ضررا للدولة بالسودان طبقا للتفاهمات التى تمت بين وزيري خارجية ومديري مخابرات البلدين .



وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc إلى أن الجانب السودانى لم يخطرهم بما تم تداوله فى الصحف بشأن مطالبة قيادات الإخوان بالسودان بمغادرة البلاد

