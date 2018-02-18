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15 مليار جنيه القيمة التأمينية لمعرض توت غنخ آمون بأمريكا
الأحد 18 فبراير 2018 08:28 م
صورة وزير الآثار
أخر الأخبار
خالد العنانى
دعاء محمود
قال خالد العناني وزير الآثار، إن القيمة التأمينية لمعرض توت عنخ آمون في أمريكا تصل إلى 15 مليار جنيه، مؤكدا أنه رقم ضخم ولم يحدث من قبل في أي معرض آخر ، موضحا أن رئاسة الوزراء وافق علي خروج المعرض لمدينة واحدة وهي لوس أنجلوس
جاء ذلك ردا علي تساؤلات حول ازمة سفر 166 قطعة من مقتنيات توت غنخ امون للخارج وذلك في الندوة المنعقدة حاليا بأحدث فنادق القاهرة تحت عنوان من أجل عودة قوية للسياحة
وأضاف الوزير أن الطلب جاء لإقامة المعرض في 10 مدن في مختلف عواصم العالم، مشيرا إلى أنه رفض إقامة معرض في دولة ما قبل 20 يوما من إطلاقه بالرغم من تجهيزها للموقع والكتالوجات بسبب سطر في صيغة الضمان الحكومي للدولة لم يكن ملائما.
يشارك في الندوة، وزير الاثار خالد العناني ووزيرة السياحة رانيا المشاط ورئيس جمعية الكتاب السياحيين جلال دويدار، بالإضافة الي أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب ، وسحر مصطفي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب فضلا عن أعضاء اتحاد الغرف السياحية ونائبة الوزيرة عادلة رجب، ووزير السياحة الأسبق هشام زعزوع
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