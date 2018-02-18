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المشاط: نسعي لعودة السياحة لما قبل ثورة يناير
الأحد 18 فبراير 2018 07:55 م
السياحة
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السياحة
دعاء محمود
قالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، إن صناعة السياحة لا تمس الوزارة فقط ولكنها متصلة بكافة القطاعات، مؤكدة أنها تسعي لعودة السياحة كما كانت عليه قبل ثورة يناير 2011، بالإضافة إلى التعاون الملموس من مجلس النواب
وأضافت خلال الندوة المنعقدة حاليا بأحد فنادق القاهرة تحت عنوان من أجل عودة قوية للسياحة المصرية، أن القطاع يحتاج الي تنسيق كبير مع الوزارات الأخرى .
من جانبه قال خالد العناني، وزير الآثار، إن الوزارة شاركت في فعاليات مشتركة مع السياحة خلال للفترة الماضية
وأوضح أن هناك خطة عمل مكثفة للقطاع خلال الفترة المقبلة والتي ستنتهي بافتتاح المرحلة الأولي للمتحف المصري الكبير
جاءت الندوة بحضور وزير الآثار خالد العناني ووزيرة السياحة رانيا المشاط ورئيس جمعية الكتاب السياحيين جلال دويدار، بالإضافة إلىأسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب ، وسحر مصطفي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب فضلا عن أعضاء اتحاد الغرف السياحية ونائبة الوزيرة عادلة رجب
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