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عيار 24
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المكرونة
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الدقيق
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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار ٢١ يسجل 659 جنيهًا
الأحد 18 فبراير 2018 07:55 م
الذهب 99
أخر الأخبار
الذهب 99
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو جنيه ونصف، اليوم الأحد، فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1346 دولارًا.
وشهد عيار 21، اليوم، تراجعًا ليسجل اليوم نحو 659 جنيهًا بدلًا من 660.5 جنيه بداية اليوم.
وسجل عيار ١٨، 565 جنيه، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 753 جنيهًا مقابل 755 جنيهًا، وانخفضت الأوقية لتسجل 1346 دولارًا بدلًا من 1348 دولارًا.
وتراجع الجنيه الذهب نحو 10 جنيهات اليوم ليسجل الجنيه الذهب 5275 جنيهًا مقابل 5285 جنيهًا أمس.
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