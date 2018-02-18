هبوط 5 بورصات عربية بقيادة دبى ومكاسب للقاهرة

صعود البورصات

خالد بدر الدين



هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات أول يوم عمل هذا الأسبوع بقيادة سوق مال دبى وسط أداء ضعيف لأسواق منطقة الخليج بينما صعدت مؤشرات 3 مؤشرات أخرى تصدرتها بورصة القاهرة بعد خفض أسعار الفائدة نهاية الأسبوع الماضي.



وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى لبورصة القاهرة كسب حوالى 0.5 % ليصل إلى 15046 نقطة بعد أن أعلن البنك المركزي المصرى خفض أسعار الفائدة 1 % وقادت الشركات العقارية المؤشر للصعود لأن أنشطتها قد تستفيد مباشرة من خفض أسعار الفائدة وصعد سهم شركة سوديك 5.2 %.



وصعد مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.6 % ليزداد إلى 9079 نقطة بينما ارتفع مؤشر سوق مال أبوظبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 4582 نقطة مع ارتفاع سعر سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 4.7 %.



وهوى مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 1.2 % ليسجل 3292 نقطة في تداولات ضعيفة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2016 مع نزول سعر سهم شركة إعمار العقارية القيادي 2.6 % وسعر سهم شركة شعاع كابيتال 7.2 % .



وهبط مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.6 % لينخفض إلى 6721 نقطة ومؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.5 % ليتراجع إلى 1333 نقطة.



وخسر مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية ومؤشر بورصة مسقط نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.03 % لكل منهما ليستقرا عند 7508 نقطة و 5014 نقطة على التوالى.