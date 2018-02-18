وزير التجارة: واردات الصلب للولايات المتحدة غير مغرقة

وزير الصناعة والتجارة يتفقد 3 مصانع بالإسكندرية باستثمارات مليار جنيه

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أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن واردات الصلب المصري إلى الولايات المتحدة لا ينطبق عليها شروط الإغراق، وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.



وأوضح قابيل – في تصريحات خلال المؤتمر الذي نظمة اتحاد الصناعات اليوم الأحد نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط – أنه لكي تكون دولة ما مغرقه يجب أن تكون صادراتها مؤثرة ولا تقل عن 3% من إجمالي واردات الدولة الشاكية، وأشار إلى أن الصادرات المصرية لم تصل إلى هذه المعدلات.



وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن دراستها فرض رسوم إغلاق على واردتها من الصلب من عدة دول من بينها مصر.