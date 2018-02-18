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سيـــاســة
وزير الداخلية يوجه ببذل أقصى الجهود لتحقيق الاستقرار
الأحد 18 فبراير 2018 07:08 م
وزير الداخلية
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وزير الداخلية
المال- خاص
أكد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية اليوم أن الحالة الأمنية التي تمر بها البلاد تستوجب بذل أقصى الجهود والتضحيات لتحقيق الاستقرار والأمن والحفاظ على ما تحقق من نجاحات.
جاء ذلك في بيان للوزارة خلال الجولات التفقدية المفاجئة التي قام بها الوزير، اليوم الأحد، في قسم شرطة الجمالية ومنطقة المشهد الحسيني والخدمات الأمنية المعينة على كنيسة الأرمن الكاثوليك، وخدمات شرطة السياحة والآثار بمحيط فندق "الانتركونتننتال "، وشارع جامعة الدول العربية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
ووجه وزير الداخلية، خلال الجولات بضرورة تعزيز ما تقدمه الأجهزة الأمنية من خدمات للمواطنين، وبذل المزيد من الجهود في مواجهة كافة الجرائم، مع تكثيف التواجد الأمني تحت إشراف كافة المستويات القيادية، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تألوا جهدًا في توفير كافة الاحتياجات اللازمة لدعم العمل الأمني.
كما أكد الوزير حرص وزارة الداخلية على تقييم الأداء في مختلف المواقع الشرطية، والوقوف على مدى استيعاب القوات لكافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة التي تموج بها الساحة، والتعرف ميدانيًا على مجريات الحالة الأمنية ومدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة المواقف الأمنية.
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