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سيـــاســة
السعودية ترحب بقرار إدانة الأمم المتحدة لإيران
الأحد 18 فبراير 2018 06:36 م
الأمم المتحدة
أخر الأخبار
الأمم المتحدة
رويترز
رحبت السعودية اليوم بمشروع قرار للأمم المتحدة مقدم من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا يدين طهران لعدم منعها وصول صواريخها الباليستية إلى أيدي جماعة الحوثي اليمنية.
قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودي إن الإجراء، إذا ما أقر، سيساعد في محاسبة إيران على ما وصفه بأنه ”تصديرها الصواريخ الباليستية“ للحوثيين المدعومين من إيران والسلوك ”المتطرف والعنيف“ في المنطقة بما في ذلك دعم جماعات إرهابية.
وتدور حرب بالوكالة في اليمن بين إيران والسعودية حليفة الولايات المتحدة، وتدخل تحالف تقوده السعودية في اليمن عام 2015 لدعم قوات حكومية تقاتل جماعة الحوثي المدعومة من إيران، ونفت إيران تزويد الحوثيين بالسلاح.
وقال الجبير في حديث خلال مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي: ”من أجل ضمان التزام إيران بالقانون الدولي يجب أن تكون لنا مواقف أكثر صرامة فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية وفيما يتعلق بدعم إيران للإرهاب يتعين محاسبة إيران“.
وقال إن الحوثيين يستخدمون الصواريخ الإيرانية بانتظام ”لاستهداف مدنيين في اليمن وداخل السعودية“.
ودعا الجبير كذلك إلى تغييرين في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران هما إلغاء البند المتعلق بالقيود الزمنية في الاتفاق ومد عمليات التفتيش، لتشمل المواقع غير المعلنة والمواقع العسكرية.
ومن المرجح أن يواجه مشروع قرار الأمم المتحدة المتوقع إقراره يوم 26 فبراير مقاومة من روسيا، وتحتاج الموافقة على أي قرار 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي من روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا لحق الفيتو.
الأمم المتحدة
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