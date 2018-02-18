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سيـــاســة
خطة لاستغلال أبراج الكنائس الإنجليزية لتحسين تغطية المحمول
الأحد 18 فبراير 2018 06:23 م
كنائس إنجليزية
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كنائس إنجليزية
إعداد – عبدالغفور أحمد محسن
أبرمت الحكومة البريطانية اتفاقًا مع كنيسة إنجلترا؛ لتسهيل استغلال أبراج الكنائس في المناطق الريفية وتحسين تغطية شبكات المحمول، وفقًا لتقرير نشره موقع "بي بي سي"، اليوم.
وكانت الحكومة البريطانية قد تعهدت بتحسين جودة خدمات المحمول في جميع أنحاء المملكة بحلول 2022، ومن شأن الاتفاقية تشجيع الكنائس على إبرام عقود تأجير أبراجها لشركات المحمول، "لكن الأمر سيخضع كالعادة للإجراءات التفاوضية المعتادة"، وفقًا لبي بي سي.
ماثيو هاويت المحلل الرئيسي بإحدى المؤسسات البحثية البريطانية، قال إن الوصول لأماكن مناسبة تتيح تغطية جيدة لشبكات الموبايل أصبح تحديًا حقيقيًا أمام جميع الشركات، خاصة في المناطق الريفية، ولذلك فإن أي مبادرة تهدف إلى تحسين هذا الوضع ستكون موضع ترحيب من القطاع.
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