مثلث ماسيبرو

محمود زكي



كشف خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات أن تم إخلاء 75% سكان منطقة مثلث ماسبيرو إستعداًد للبدء في تطوير المنطقة مشيرًا إلى أن الصندوق أرسل أسماء سكان المنطقة الى محافظة القاهرة وذلك لصرف التعويضات الخاصة بهم.



وأضاف صديق في تصريحاته لـ"المال" أنه فور إخلاء المنطقة من الساكن سيتم التعامل مع ملاك الأراضي من خلال ثلاث محاور تم طرحها عليهم



وأوضح أن المحور الأول يتمثل اجتزاء نسبة من الأرض لصالح توسعات الطرق وكذلك لتنفيذ وحدات لسكان المثلث الذي فضلوا البقاء بالمنطقة بعد التطوير مشيرًا إلى أن النسبة تختلف بين منطقة إلى أخرى حيث يبلغ أعلى نسبة اجتزاء حوالي 40%.



وأشار إلى أن المحور الثاني في التعامل يتمثل في بيع الأرض لصالح الدولة حيث حدد اللجنة المقيمة للتعويضات سعر المتر لملاك الأراضي بقيمة تتراوح بين 20-25 ألف جنيه للمتر إذا أن المحور الثالث من التعامل يتمثل في المشاركة بين

ملاك الأراضي ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وهو الأمر الذي طرح مؤخرًا.



وتتوزع أراضى مثلث ماسبيرو بواقع 52 ألف متر مربع، لشركتين كويتيتين، و23 ألف متر مربع لشركتين سعوديتين، فيما تملك شركتين مصريتين، وعدد من صغار الملاك %23 منها، والدولة %10.



ولفت المدير التنفيذي للصندوق أن ملاك الأراضي هم وحدهم من يختارون المحور المناسب لهم من المحاور الثلاثة مشيرًا إلى أن الصندوق يتدخل في حالة رفض الملاك التطوير وفي هذه الحالة سيتم سحب الملكية مقابل صرف التعويض المشار إليه من قبل.



يشار إلى أن صندوق تطوير العشوائيات رصد 1.3 مليار جنيه، لحل أزمة مثلث ماسبيرو، التى تتضمن صرف تعويضات لـ 4531 أسرة، يقيمون فى المنطقة.



ولفت مدير الصندوق أن المساحة الإجمالية لمنطقة مثلث ماسبيرو تبلغ حوالي 84 فدان مشيرًا إلى أن المنطقة المراد تطويرها تبلغ حوالي 52 فدان فين حين أن باقي مساحة المنطقة لصالح مبني الإذاعة والتليفزيون ومقر وزارة الخارجية والسفارة الإيطالية أيضًا.





وأضاف أن الصندوق عرض على المجلس الأعلى للتخطيط العمراني مذكرة خاصة بالقيمة العادلة لتعويضات أصحاب المحال التجارية بمنطقة مثلث ماسبيرو حيث تراوح سعر المتر بين 3000 جنيه إلى 7000 جنيه للمتر المربع.



ولفت إلى أنه تم تحديد دعم مهني للوحدة التجارية ككل يتراوح بين 60 ألف إلى 80 ألف جنيه وذلك اسوة بالدعم الاجتماعي الذي تم تقديمه للوحدة السكنية والذي قدر بحوالي 40 ألف جنيه مشيرًا إلى ان عدد المحال التجارية بالمنطقة يتجاوز 840 محلا.



