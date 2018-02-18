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سيـــاســة
القضاء الأعلى لنادي القضاة: أنا المتخص وحدي بشؤوننا
الأحد 18 فبراير 2018 05:59 م
دار القضاء العالى
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دار القضاء العالى
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أكد مجلس القضاء الأعلى أنه هو المختص وحده - ودون غيره - بتولي شؤون القضاة والتحدث عنهم إعمالا لنص المادة 77 مكرر/2 من قانون السلطة القضائية.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط في ضوء الخطاب الذي أصدره نادي قضاة مصر ووجهه إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال اعتراضا على مشروع قانون بشأن تدعيم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.
وأشار البيان إلى أنه لا يجوز لأية جهة أخرى، مهما كانت ، التصدي لهذه المسائل .. مؤكدا أن هذا الأمر يأتي بصرف النظر عن رأي المجلس في هذا المشروع والذي سيبديه حين عرضه وفقا للدستور.
وذكر البيان: "وليكن معلوما للكافة، أنه لا تهاون في مثل هذه الأمور، وينبه إلى الالتزام بما قرره ونص عليه القانون، وما وضعه مجلس القضاء الأعلى من قواعد في هذا الصدد".
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