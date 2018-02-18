آيسلندا قد تصبح أول دولة أوروبية تجرم ختان الذكور

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إعداد– عبدالغفور أحمد محسن



يناقش البرلمان الآيسلندي مشروع قانون لحظر ختان الذكور ومعاقبة مرتكبيه بالسجن 6 سنوات ما لم تكن الأسباب صحية، وفقت لتقرير نشرته صحيفة التليجراف البريطانية، اليوم، وقالت فيه إن التصديق على القانون سيجعل من آيسلندا أول دولة أوروبية تجرم ختان الذكور.



وبحسب الصحيفة، يقول المنتقدون لمشروع القانون – الذي أثار انزعاجا بين الزعماء الدينيين في أوروبا – إنه سيجعل الحياة بالنسبة لليهود والمسلمين فى آيسلندا غير مستدامة، وقد يثير معركة جديدة حول احترام الحريات الدينية.



ويعتير ختان الذكور من الطقوس المشتركة بين الديانتين اليهودية والإسلامية، ويعتقد أن واحدا من بين كل 3 رجال حول العالم خضع للختان لأسباب دينية أو ثقافية.



ووفقا للتليجراف، يخشى العديد من المسلمين واليهود أن تكون قضية ختان الذكور ممرا لإخضاع مسائل أخرى للنقاش، مثل الملابس أو طقوس ذبح الحيوانات من أجل لحومها.



وهاجم عدد من الزعماء المسلمين واليهود في آيسلندا الاقتراح، بينما وصفه الكاردينال راينهارد ماركس رئيس الكنيسة الكاثوليكية فى الاتحاد الأوروبي بأنه "هجوم خطير" على الحرية الدينية.



وينص مشروع القانون الأيسلندي على أن ختان الذكور صغارا ينتهك حقوقهم ويتنافى مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وقال إن ختان الذكور مشابه لختان الاناث المحظور بالفعل في معظم الدول الأوروبية وتعده الاتفاقية تشويها للأعضاء التناسلية الأنثوية.



ويقول مشروع القانون إن عمليات الختان تتم غالبا في المنازل بدون تخدير وبدون ظروف تعقيم مناسبة ولا يجريها الأطباء بل بعض الأئمة الدينيين، وأشار إلى أن هناك "خطر كبير من العدوى" في ظل هذه الظروف التي قد تؤدي إلى الموت.



وبحسب المشروع :"يحق للوالدين تقديم التوجيه الديني لأطفالهما .. لكن لا يمكن أبدا أن يتجاوز هذا حقوق الطفل .. الأولاد الذين يرغبون في الختان لأسباب دينية أو ثقافية يمكنهم أن يفعلوا ذلك عندما يصلون إلى سن يفهمون فيه ما ينطوي عليه هذا العمل".