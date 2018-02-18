أحمد الدسوقى ومنى عبد البارى



قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن النشاط التجارى استحوذ على 61.4% من كعكة القروض، التى تم ضخها من قبل العاملين فى التمويل متناهى الصغر منذ بدايته، وحتى نهاية العام الماضى 2017.



وأشارت الهيئة -فى أحدث تقاريرها- إلى أنه تم ضخ 4.3 مليار جنيه من التمويلات فى هذا النشاط خلال عام 2017، مقابل 2.7 مليار جنيه، خلال العام قبل الماضى 2016.



ولفتت إلى أن حجم التمويلات فى المتناهى الصغر ارتفعت من 4.4 مليار جنيه، إلى 7.1 مليار جنيه، خلال فترة المقارنة.



وأكدت أن التمويلات التى تم ضخها فى النشاط التجارى استفاد منها 1.5 مليون خلال عام 2017، مقابل 1.2 مليون خلال 2016.



وجاء القطاع الخدمى فى المرتبة الثانية بعدما استحوذ على 17.5% بتمويلات بلغت قيمتها 1.2 مليار جنيه، استفاد منها 301 ألف عميل.



وأضافت أن النشاط الزراعى استحوذ على 13.6% من تمويلات النشاط نهاية 2017، فى حين جاء النشاط الإنتاجى فى المرتبة الأخيرة بعدما استحوذ على 7.4% من التمويلات نهاية العام الماضى 2017.



