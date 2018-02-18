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اقتصاد وأسواق
وزيرة التخطيط: مديونيات ماسبيرو تصل إلى 41 مليار جنيه
الأحد 18 فبراير 2018 05:09 م
ماسيبرو
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ماسيبرو
ياسمين فواز
كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، عن أن حجم مديونيات ماسبيرو وصلت 32 مليار جنيه بالإضافة إلى تشابكات مالية مع جهات أخرى تصل إلى 9 مليارات جنيه
وخلال اجتماع لجنة الإعلام بالبرلمان اليوم الأحد، أضافت السعيد، أن المشاكل التى واجهت ماسبيرو كغيرها من المشكلات التي تواجه مؤسسات الدولة من حيث كثرة العمالة بالإضافة إلى وجود حجم كبير من المديونيات المالية.
وأشارت السعيد، إلى أن موضوع تطوير اتحاد الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو من الموضوعات العامة التى تعمل الوزارة عليه حاليا.
ولفتت إلى أن ماسبيرو له قيمة كبيرة ويجب أن نراه في أحسن وأفضل وضع ممكن ، مشددة على أن عملية تطوير ماسبيرو تقضي بالحفاظ على حقوق العاملين به.
من جانبها أكدت جليلة عثمان عضو لجنة الثقافة والاعلام في تصريحاته لـ"المال" أنها تقدمت بطلب إحاطة في هذا الشأن ولكن لم يتم إحالته إلى اللجنة، نافية أن يكون مناقشات اجتماع اليوم بناءا على ما تقدمت به.
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