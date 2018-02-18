1.3 تريليون دولار أرباح شركات مؤشر 500 S&P

دولارات امريكى

خالد بدر الدين



قفزت القيمة السوقية لأسهم الشركات الأمريكية المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P بأكثر من 1.3 تريليون دولار خلال الأسبوع الماضى، مع ارتفاع المؤشر بأكثر من 4.3 % ليتجاوز 2732 نقطة، وليسجل أفضل أداء أسبوعى منذ حوالى خمس سنوات.



وذكرت وكالة بلومبرج أن القيمة السوقية لأسهم الشركات الأمريكية المدرجة على مؤشر 500 S&P بلغت حوالى 24.2 تريليون دولار مع نهاية الأسبوع الماضى بانخفاض حوالى 25.5 تريليون دولار فى نهاية العام الماضى، عندما قفزت إلى أعلى مستوى فى تاريخها غير أنها خسرت حوالى 3 تريليونات دولار فى بداية الشهر الجارى حتى يوم 7 فبراير لتنزل إلى 22.5 تريليون دولار.



وأكد المحللون فى بنك جولدمان ساكس أن البورصات الأمريكية تمكنت من تحقيق مكاسب واضحة خلال الجلسات الست الماضية، بعد أن وجهت هيئة محلفين أمريكية عليا اتهامات إلى وكالة روسية و13 مواطنا روسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.



وكسب مؤشر داو جونز لكبرى الشركات الصناعية أكثر من 4.25 % خلال الأسبوع الماضى ليرتفع إلى 25219.38 نقطة ليحقق أفضل أسبوع من المكاسب منذ نوفمبر 2016 بينما صعد مؤشر ناسداك الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بأكثر من 5.3 % ليصل إلى حوالى7239 نقطة ليسل أعلى مكاسب منذ ديسمبر 2011 .



ومن ناحية أخرى تحسنت أسعار السلع الخام والنفيسة خلال الأسبوع الماضى ومنها أسعار النفط التى كسبت أكثر من 3 % لتتجاوز 64.8 دولار لبرميل برنت خام القياس العالمي و 4 % للخام الأمريكيى ليزداد إلى أكثر من 61.68 دولار للبرميل بدعم من انتعاش أسواق الأسهم العالمية وضعف الدولار الأمريكي برغم انخفاضهما بحوالى 8 % و 10 % على الترتيب خلال لأسبوع السابق.



وصعدت أيضا أسعار الذهب بأكثر من 2.2 % خلال الأسبوع الماضى فى أفضل أداء أسبوعي منذ أكتوبر الماضى ليصل إلى 1346.05 دولار للأزقية فى التعاملات الفورية وإلى 1356.20 دولار للأوقية لأسعار العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل المقبل، وزادت أيضا الفضة بحوالى 2 % لتتجاوز 16.65 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 4.3 % لتزداد إلى أكثر من 1003 دولار للأوقية، وكسب البلاديوم 7 % لتقدم إلى 1041.80 دولار للأوقية فى أكبر زيادة أسبوعية منذ أكتوبر الماضى.