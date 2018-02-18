EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
1.3 تريليون دولار أرباح شركات مؤشر 500 S&P
الأحد 18 فبراير 2018 05:06 م
دولارات امريكى
أخر الأخبار
دولارات امريكى
خالد بدر الدين
قفزت القيمة السوقية لأسهم الشركات الأمريكية المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 S&P بأكثر من 1.3 تريليون دولار خلال الأسبوع الماضى، مع ارتفاع المؤشر بأكثر من 4.3 % ليتجاوز 2732 نقطة، وليسجل أفضل أداء أسبوعى منذ حوالى خمس سنوات.
وذكرت وكالة بلومبرج أن القيمة السوقية لأسهم الشركات الأمريكية المدرجة على مؤشر 500 S&P بلغت حوالى 24.2 تريليون دولار مع نهاية الأسبوع الماضى بانخفاض حوالى 25.5 تريليون دولار فى نهاية العام الماضى، عندما قفزت إلى أعلى مستوى فى تاريخها غير أنها خسرت حوالى 3 تريليونات دولار فى بداية الشهر الجارى حتى يوم 7 فبراير لتنزل إلى 22.5 تريليون دولار.
وأكد المحللون فى بنك جولدمان ساكس أن البورصات الأمريكية تمكنت من تحقيق مكاسب واضحة خلال الجلسات الست الماضية، بعد أن وجهت هيئة محلفين أمريكية عليا اتهامات إلى وكالة روسية و13 مواطنا روسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016.
وكسب مؤشر داو جونز لكبرى الشركات الصناعية أكثر من 4.25 % خلال الأسبوع الماضى ليرتفع إلى 25219.38 نقطة ليحقق أفضل أسبوع من المكاسب منذ نوفمبر 2016 بينما صعد مؤشر ناسداك الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بأكثر من 5.3 % ليصل إلى حوالى7239 نقطة ليسل أعلى مكاسب منذ ديسمبر 2011 .
ومن ناحية أخرى تحسنت أسعار السلع الخام والنفيسة خلال الأسبوع الماضى ومنها أسعار النفط التى كسبت أكثر من 3 % لتتجاوز 64.8 دولار لبرميل برنت خام القياس العالمي و 4 % للخام الأمريكيى ليزداد إلى أكثر من 61.68 دولار للبرميل بدعم من انتعاش أسواق الأسهم العالمية وضعف الدولار الأمريكي برغم انخفاضهما بحوالى 8 % و 10 % على الترتيب خلال لأسبوع السابق.
وصعدت أيضا أسعار الذهب بأكثر من 2.2 % خلال الأسبوع الماضى فى أفضل أداء أسبوعي منذ أكتوبر الماضى ليصل إلى 1346.05 دولار للأزقية فى التعاملات الفورية وإلى 1356.20 دولار للأوقية لأسعار العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل المقبل، وزادت أيضا الفضة بحوالى 2 % لتتجاوز 16.65 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 4.3 % لتزداد إلى أكثر من 1003 دولار للأوقية، وكسب البلاديوم 7 % لتقدم إلى 1041.80 دولار للأوقية فى أكبر زيادة أسبوعية منذ أكتوبر الماضى.
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا