شل مصر: قطاع الطاقة يتجه نحو عصر ذهبي

شل مصر

نسمة بيومى



شاركت شركة شل مصر"في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (إيجيبس 2018)، الذى عقد منذ أيام ،تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة بحضور العديد من وزراء الطاقة والبترول، فضلًا عن سكرتير عام منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، وأمين عام الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)، وأمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز، ورئيس مجلس البترول العالمي والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لاستعراض التقدم الملحوظ الذي أحرزته مصر وخططها الطموحة لتطوير وتحديث قطاع البترول والغاز.



شاركت شركة شل في العديد من الحلقات النقاشية والأنشطة التي يتضمنها المؤتمر والتي تتناول المواضيع الهامة المتعلقة بالقطاع بأكمله، مثل "برنامج تحديث قطاع البترول"، "الصحة والسلامة والبيئة"، "دور المرأة في قطاع البترول"، و"التنافسية والنمو في قطاع البترول والغاز في مصر". كما شاركت شركة شل في 4 جلسات فنية .



قال المهندس جاسر حنطر، رئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر "إن مصر تلعب دور محوري وهام في المنطقة، فمع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، تشهد جميع قطاعات الدولة حالة من الانتعاش.



وبخصوص قطاع البترول والطاقة الذي يمثل أهمية كبري لمصر، تابع حنطر :نحن بموجب دورنا كشريك مُفضل لدي الحكومة المصرية، نقف جنباً الي جنب مع هذه الإصلاحات التي حتماً ستثمر بنجاح باهر لم تشهده مصر من قبل، والتي من شأنها وضع مصر على الخريطة العالمية للبترول وأن تصبح مركز إقليمي للطاقة."



وأضاف خلال مشاركته في الحلقة النقاشية الخاصة بـ "برنامج تحديث الصناعة أن "مصر تمضي قدماً نحو عصر ذهبي في قطاع الطاقة، ويرجع الفضل الي استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز التي وضعتها وزارة البترول، والذي يهدف إلى إطلاق العنان لكافة إمكانيات وقدرات القطاع لدفع مصر نحو التنمية المستدامة، ولاستعادة دورها القيادي في المنطقة فيما يتعلق بقطاع البترول" .



وقال "من منطلق تواجدنا في مصر لأكثر من 107 عام حتى الآن، فنحن ندعم هذه الاستراتيجية بشتي الطرق الممكنة، التي تتمثل في كوننا شركة متكاملة تعمل بكافة مراحل صناعة البترول بداية من اكتشافه وانتهاء بتسويقه، فضلاً عن استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في العالم المتمثلة في الأنظمة والعمليات التي نقوم بها، لأن كل هذه العوامل سوف تقوي وتعزز نشاطنا في مصر، ليس فقط من خلال صميم عملنا، بل ايضاً من خلال أنشطة الاستثمار الاجتماعي التي نقوم بها والتي ترسخ مفهوم "المواطن الصالح" في المجتمعات التي نعمل بها، والتي من شأنها ايضاً تدعم هذه الاستراتيجية التي سوف يكون لها مردود غير مسبوق من النجاح علي القطاع وعلي مصر بأكملها."



وأكد معتز الريامي، نائب الرئيس التنفيذي لشئون الصحة والسلامة والبيئة بشركة رويال داتش شل العالمية خلال مشاركته في جلسة الصحة والسلامة والبيئة في قطاع الطاقة ان العاملين بشركة شل هم رأس المال الحقيقي للشركة، فحرص الشركة المتناهي تجاه أمن وسلامة العاملين يتمثل في توفير جميع معايير الأمن والسلامة العالمية، التي تمثل أهم أولويات قطاع الطاقة.



وقال أن هذا ما نركز عليه في خطتنا الطموحة لعام 2021، التي تعتمد علي تنفيذ معايير الأمن والسلامة من أجل الوصول الي الحد الأدنى من الأضرار التي يمكن أن تحدث للعاملين أو للبيئة التي نعمل بها على حد سواء، وبالتالي هذا سوف يضمن رفع كفاءة عملياتنا واحراز تقدم بطريقة أسرع من ذي قبل."



بينما أوضحت سامية نعمة نائب رئيس إتمام الصفقات لشركة رويال داتش شل العالمية خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "التنافسية والنمو في قطاع البترول والغاز في مصر أن "استراتيجية تحديث الصناعة سوف تعمل علي خلق مناخ تنافسي بين لاعبي القطاع، وايضاً بحث سُبل التعاون والشراكات بين الاعبين وبعضهم مما سيؤدي الي نمو غير مسبوق بالنسبة للاعبين والقطاع معاً.



وقالت ان هذا هو ما نأمل الي الوصول له، لتكون مصر بمثابة سوق منفتح علي غيره من الأسواق العالمية، وهذا ما سعت اليه الحكومة المصرية من خلال اصدار قانون تحرير سعر الغاز في مصر، حيث أن السوق سوف يعتمد علي سياسة العرض والطلب لتحديد سعر الغاز تماشياً مع الأسعار العالمية، وأن شل لديها خطط طموحة لتمكين وتأهيل القطاع والكوادر العاملة عليه من خلال التدريب ونقل الخبرات، بما يساهم في توفير الاحتياجات المحلية من الطاقة، إضافة إلى التأكيد على مركز مصر كلاعب قوي على خريطة البترول والغاز العالمية."



قالت دينا فودة، مدير عام التطوير ورفع الكفاءة في شركة شل في جلسة المرأة والطاقة بعنوان "كيفية تولي المرأة مناصب قيادية في قطاع البترول؟ " إن شل واحدة من الشركات العالمية الكبيرة التي تؤمن بأهمية دور المرأة في القطاع وان هذا الاهتمام مواكب تماماً لدور المرأة في استراتيجية تحديث الصناعة، حيث أن شل تنتهج عاملي التنوع وتكافؤ الفرص في عملها دائماً، ونعمل دائماً على تمكين المرأة من اعتلاء مناصب ريادية واستراتيجية، وان تاريخ الشركة سواء في مصر أو عالمياً يحتوي علي الكثير من النماذج الرائدة"



وشهد اليوم الثالث والأخير من المعرض والذي يأتي تحت عنوان دور المرأة في قطاع البترول، فوز شركة شل مصر بجائزة أفضل شركة على مستوى قطاع البترول تنتهج الشمولية والتنوع في توظيف العاملين لدي الشركة من بين 61 شركة، وقد قام بتسليم الجائزة السيد المهندس طارق الملا، وزير البترول للمهندس جاسر حنطر رئيس شركات شل في مصر.



والجدير بالذكر أن المؤتمر شهد حضور أبرز قادة ووزراء الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فضلا عن مشاركة 400 شركة محلية وعالمية و15 آلاف مشارك و11 جناحا للدول الكبرى في الصناعة البترولية، كما شارك في المؤتمر أكثر من 150 خبير في الصناعة، وأكثر من 50 جلسة فنية، بجانب العديد من الحلقات النقاشية الاستراتيجية.



