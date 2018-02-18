قابيل: التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص أمر حتمي للتنمية

وزير التجارة والصناعة

محمد ريحان وأحمد اللاهونى



أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في النهوض بالصناعة المصرية، باعتبارها قاطرة التنمية المستدامة وتعميقًا لزيادة المكون المحلي، وتخفيف حدة الترابط بين التصنيع والاستيراد وتقليل مخاطر تقلبات السوق العالمية.



جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها، في فعاليات ورشة العمل التي نظمها اتحاد الصناعات المصرية، تحت عنوان "الصناعة المصرية قاطرة الاقتصاد الوطنى"، اليوم الأحد، وشارك فيها عدد من منظمات الأعمال ورجال القطاع الخاص.



وأشار إلى أن الحكومة تثق في قدرة رجال الصناعة على ربط السوق المصرية بالعالمية، وزيادة دخل الدولة من العملة الصعبة من خلال التصدير، فضلاً عن الأخذ بيد الصناعات المغذية والصناعات المكملة وتنمية سلاسل التوريد، وتنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وخلق الوظائف اللائقة مرتفعة القيمة.



وقال إن تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص أمر حتمي للارتقاء بالصناعة المصرية بمختلف قطاعاتها، خاصةً وأنه المحرك الرئيسي لعملية التنمية في إطار اقتصاد السوق الحر.



وفي هذا الإطار، لفت إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للصناعة وتذليل كافة العقبات والقضاء على البيروقراطية، فضلاً عن ميكنة كافة العمليات والإجراءات المتعلقة بالتصنيع للحد من التواصل ما بين مقدمي ومتلقي الخدمة قدر المستطاع، من خلال سن التشريعات المنظمة للعمل، وتوفير كافة البيانات والمعلومات الإستراتيجية التي تخدم توجهات الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة.



وأكد أن الحكومة تقدم كافة الخدمات مدعومة التكلفة لتنمية الصناعة والتجارة في السوق المحلية والدولية لربط سلاسل التوريد، والربط مع سلاسل القيمة المضافة الدولية بمنتجات مصرية قائمة على الابتكار وقادرة على المنافسة محلياً ودولياً.