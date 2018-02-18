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رياضة
وزير الرياضة: 6 ملايين جنيه قيمة رعاية الاتحاد البارالمبى
الأحد 18 فبراير 2018 04:28 م
خالد عبد العزيز
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خالد عبد العزيز
فريق المال
كشف خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة عن توقيع عقد مع إحدى الشركات العاملة فى السوق المحلية، لرعاية اللجنة البارالمبية، وتقديم كل الدعم المادى للأبطال البارالمبيين من ذوى الاحتياجات الخاصة خلال الفترة المقبلة، وتأهليهم للدورات العالمية والأوليمبية المقبلة.
وأشار عبدالعزيز فى كلمته بمؤتمر إطلاق صندوق دعم الرياضة الخيرى، إلى أن رعاية الشركات الخاصة للأبطال المصريين أمر مهم للغاية، ويساعد فى تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، ويعزز دور مؤسسات المجتمع المدنى فى مساعدة الدولة.
وأكد عبدالعزيز أن إعداد أبطال بمختلف اللعبات الجماعية والفردية فى مصر يحتاج الى حكومة ومؤسسات مجتمع مدنى، وبنوك، وإعلام قوى.
وكان خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، قد أوضح أنه من المقرر تشكيل لجنة الشهر المقبل يتركز عملها على وضع خطة كاملة تتضمن آليات جديدة لتعظيم موارد اللجنة وتوفير الدعم للاعبين المتميزين من خلال إنشاء صندوق لدعم الأبطال البارالمبيين.
وشهد عبدالعزيز اليوم اطلاق صندوق الرياضة المصري، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف لدعم نهضة الرياضة المصرية وإعادة مكانتها مع وضعها علي الخريطة الرياضية العالمية، ويأتي ذلك في إطار خطة عمل تم وضعها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، واللجنة اﻷوليمبية المصرية.
وأعلن بنك مصر عن إطلاق صندوق استثمار خيري "صندوق الرياضة المصري"، والمرخص من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لجمع الأموال واستثمارها ثم إنفاق العائد علي دعم نهضة الرياضة المصرية، وحضر المؤتمر سحر نصر وزيرة الاستثمار، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمهندس مصطفي مدبولي وزير الاسكان، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة اﻷوليمبية المصرية، وسامح الترجمان رئيس مجلس إدارة بلتون المالية القابضة، ومحمد اﻷتربي رئيس بنك مصر.
ويهدف الصندوق لوصول المستفيدين من هذا البرنامج إلي 70 شابا مصريا، خلال الثلاث سنوات اﻷولي من إطلاقه، والتعاون مع الاتحادات الرياضية المصرية للمساهمة في تمويل تطوير النظم اﻹدارية والتسويقية، ويتخذ الصندوق شكل صندوق ملكية خاصة مدته 16 عاما قابلة للتجديد، وفقا ﻷحكام القانون المصري ولائحته التنفيذية، برأس مال مدفوع بقيمة 5 ملايين جنيه كمرحلة أولى "مساهمة بنك مصر في شركة الصندوق"، حتي يتمكن الصندوق من طرح وثائق للاكتتاب بقيمة أولية 250 مليون جنيه في النصف اﻷول من العام كمرحلة أولي من الخطة التي تستهدف زيادة حجم الصندوق إلى مليار جنيه عبر 3 مراحل خلال 18 شهرا.
وسيتم طرح الوثائق للاكتتاب كمرحلة اولية في مارس 2018، معتمدا في ذلك علي البنوك والمؤسسات المصرية واﻷجنبية، باﻹضافة الي المستثمرين المؤهلين من اﻷفراد، وتليها المرحلة الثانية في النصف الثاني من العام الحالي، أما المرحلة الثالثة فتأتي في الربع اﻷول من 2019، وسيتم استثمار اﻷموال المجمعة في أدوات الدين والدخل الثابت بشكل أولي.
وستتولى شركة بلتون ﻹدارة صناديق الاستثمار، أعمال ومسئوليات مدير الاستثمار، فيما يتولي مكتب الاينس للمحاماة أعمال المستشار القانوني للصندوق، باﻹضافة إلي شركتي إرنست أند يونج، وبايكر تيلي كمراقبي حسابات، وسيتم التنسيق من خلال إدارة الصندوق، معه الرعاة والمنظمات الدولية، لدعم أنشطة الصندوق مباشرة، سواء من خلال دعم نقدي أو عينى.
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