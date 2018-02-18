نتائج تقرير oklaa عن سرعة إنترنت المحمول للمشغلين

شركات المحمول

‎محمود جمال



تنشر بوابة "المال" اليوم الأحد نتائج التقرير الذي أعدته شركه ookla العالمية لأبحاث الإنترنت عن سرعة خدمة الإنترنت المحمول خلال النصف الثاني من العام الماضي، على شبكات الاتصالات الأربع العاملة بالسوق المصرية.



سجلت أورنج المركز الأول في سرعة الدونلود، بواقع ١٦.٨٠ ميجابايت و٨.٥٠ للتحميل ورفع الملفات.



بينما جاءت اتصالات في المركز الثاني بـ١٥.١٨ ميجابابت و٨.١٩ ميجا على التوالي.



وحصدت الشبكة الرابعة للمحمول المركز الثالث بـ١٥.٠٨ و ٧.٦٢ .



ثم جاءت فودافون بـ١٢.٧٦و٦.٢٧ ميجا.