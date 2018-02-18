EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
نتائج تقرير oklaa عن سرعة إنترنت المحمول للمشغلين
الأحد 18 فبراير 2018 04:19 م
شركات المحمول
أخر الأخبار
شركات المحمول
محمود جمال
تنشر بوابة "المال" اليوم الأحد نتائج التقرير الذي أعدته شركه ookla العالمية لأبحاث الإنترنت عن سرعة خدمة الإنترنت المحمول خلال النصف الثاني من العام الماضي، على شبكات الاتصالات الأربع العاملة بالسوق المصرية.
سجلت أورنج المركز الأول في سرعة الدونلود، بواقع ١٦.٨٠ ميجابايت و٨.٥٠ للتحميل ورفع الملفات.
بينما جاءت اتصالات في المركز الثاني بـ١٥.١٨ ميجابابت و٨.١٩ ميجا على التوالي.
وحصدت الشبكة الرابعة للمحمول المركز الثالث بـ١٥.٠٨ و ٧.٦٢ .
ثم جاءت فودافون بـ١٢.٧٦و٦.٢٧ ميجا.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا