المالية: تيسيرات لمصلحة الضرائب لإنجاح موسم تقديم الإقرارات

عمرو الجارحي ، وزير المالية

مها أبوودن



أكدت وزارة المالية، على إنهاء مصلحة الضرائب المصرية جميع الاستعدادات لإنجاح موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأفراد، المنتظر أن ينتهي يوم 31 مارس المقبل وللشركات في 30 أبريل.



وأوضحت الوزارة أنه تم إنشاء لجان بجميع مأموريات المصلحة البالغ عددها 239 مأمورية على مستوى الجمهورية، لتيسير تقديم الإقرارات والرد على جميع الاستفسارات وتوعية الممولين بمزايا قانون الضرائب على الدخل وما يتضمنه من تيسيرات.



وكشف تقرير أعده رئيس المصلحة عماد سامي، لتقديمه لوزير المالية عمرو الجارحي، عن تبسيط الإقرارات الضريبية للموسم الحالي، وخفض عدد أوراق بعض نماذج الإقرارات إلى أكثر من النصف تقريبًا بجانب إعداد أدلة ضريبية لتوزيعها على جميع المأموريات لتمكين الممولين من التعرف على جميع جوانب عملية تقديم الإقرارات الضريبية مع توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم في قانون ضرائب الدخل، وإنشاء لجان للتوعية الضريبية بأهم النوادي الرياضية في مصر تزامنا مع موسم تقديم الإقرارات.



وأضاف التقرير أنه سيتواجد مأمورو الضرائب يومي الجمعة والسبت أسبوعيا بنوادي الأهلي فرع الجزيرة والزمالك بميت عقبة وبجميع فروع وادي دجلة وهليوبوليس، بجانب أندية سموحة وسبورتنج والاتحاد في الإسكندرية من أجل توعية أعضاء النادي بحقوقهم الضريبية، والإجابة على أية أسئلة أو استفسارات تخص تقديم الإقرارات الضريبية.



وأوضح التقرير استمرار عمل لجنة التوعية الضريبية بالمركز المتميز الذي أنشأته غرفة القاهرة بميدان الأوبرا لخدمة المجتمع التجاري، إلى جانب مراكز التوعية بالغرف التجارية في القاهرة والجيزة والإسكندرية وباتحاد الصناعات المصرية، وأيضا بهيئة الاستثمار وكلها يمكن لرجال الأعمال والتجار تقديم إقراراتهم الضريبية بها بدلا من التوجه للمأموريات التابعين لها.



وأشار التقرير إلى أن مصلحة الضرائب انشأت أيضا مركزا لتلقي الإقرارات الضريبية بنقابة الصيادلة بمدينة القاهرة تطبيقاً لبروتوكول التعاون مع نقابة الصيادلة، لافتاً إلى أن كل تلك المنافذ والمراكز تأتي تيسيرًا على المجتمع الضريبي وتخفيفاً للتزاحم بالمأموريات، إلى جانب أن مأموري الضرائب بتلك المراكز سيقدمون كل مساعدة للممولين في ملء الإقرارات الضريبية، والإجابة على أية أسئلة لهم أو استفسارات.



وحول الجديد الذي تقدمه مصلحة الضرائب في الموسم الحالي أوضح التقرير أنه تيسيرًا على الممولين فإن وزارة المالية أعدت تعديل تشريعي أمام مجلس النواب حاليا للسماح بتقديم الإقرارات الضريبية المؤيدة بالدفاتر والحسابات المنتظمة دون الجداول المرفقة، على أن تسلم خلال مهلة 60 يومًا بعد نهاية موسم تقديم الإقرارات مع عدم الاعتداد بالإقرار إذا لم تسلم تلك الجداول في المهلة المحددة، وبذلك نتيح فترة كافية للممولين ومكاتب المحاسبة لتنتهي من إعداد تلك الجداول.



وتمت الموافقة على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات لمدة عامين تيسيرًا على الممولين، ولإتاحة الفرصة لإنهاء النزاعات المقامة بين الممولين ومصلحة الضرائب وتضمن القانون منازعات الضرائب العقارية.