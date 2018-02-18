طلب إحاطة بشأن خطة الدولة لاستبدال الديون قصيرة الأمد بأخرى طويلة

البرلمان





ياسمين فواز



تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية؛ بشأن خطة الدولة في إستبدال الديون الخارجية قصيرة الأمد بأخرى طويلة الأمد.



وأشار فؤاد، إلي أن احتياطي الدولة المصرية من النقد الأجنبي قد سجل 38.2 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، منه نسبة تقارب 33% ديون خارجية قصيرة الأجل، أي أنها ديون واجبة السداد خلال عام تقريباً، وذلك وفقاً لما أعلنه البنك المركزي مؤخراً، الأمر الذي يمثل أزمة حقيقية لأن تلك النسبة تعتبر حوالي ثلث الاحتياطي النقدي الأجنبي.



وأوضح أن الخطورة هنا تأتي من كون تلك الديون قصيرة الأجل، لأنها تمثل أعباء حتمية على الدولة في سدادها، وكلما طال مدى الاستحقاق كان من السهل على الدولة سدادها.



وقال فؤاد إنه إذا تمكنت الحكومة المصرية من إعادة هيكلة الديون من قصيرة المدى إلى طويلة المدى؛ ستكون بمثابة كلمة السر للخروج من أزمة الضغط على احتياطات العملة الأجنبية والدين العام بشكل أشمل.



وطالب فؤاد بدراسة أبعاد الأمر بشكل مفصل لمعرفة إستراتيجية الدولة من أجل استبدال الديون قصيرة الأجل إلى أخرى طويلة الأجل، وذلك حتى يتثنى للدولة المصرية الخروج من تلك الأزمة وتلافي الوقوع في مثيلاتها فيما هو آت، وطالب بإحالة الطلب إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشته.