أورنج - مصر: مهتمون بطرح ترددات جديدة‎

جون مارك هاريون الرئيس التنفيذى لاورانج مصر

محمود جمال



أكد جان مارك هاريون، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر للاتصالات، أن الأخيرة لديها اهتمام قوي بطرح ترددات جديدة.



يشار إلي اأن وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي، أكد في تصريحات سابقة، استعداد وزارته لتوفير ترددات إضافية للمشغلين لتقديم خدمات الجيل الرابع بكفاءة.



وأوضح أن أورنج تخطط لتغطية ٩٩% من محافظات الجمهورية خلال العام المقبل، عبر تقديم خدمة جيدة للعملاء.



علي صعيد آخر، كشف عن زيادة رأسمال الشركة خلال المرحلة الماضية، عبر قرض مساند حصلت عليه من المجموعة الأم، مضيفا أن أورنج ستظل محتفظة بنسبة المساهمين المصريين.