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سيـــاســة
السيسي يستعرض ملامح مشروع التأمين للعمالة الحرة
الأحد 18 فبراير 2018 03:39 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
المال - خاص
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض ملامح مشروع التأمين المقترح، على حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة البدائل المتاحة لتوفير غطاء تأميني للعمالة الحرة وغير المنتظمة.
وأكد الرئيس أهمية إعداد الأطر واللوائح القانونية المنظمة لهذه المبادرة، بحيث يتم إطلاق المشروع قريبًا، على نحو يحمى حقوق العمال ويحقق أقصى فائدة لهم ويسهم في تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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