أورنج تطلق نظام دراجون للشباب

أورنج 111





محمود جمال



أطلقت شركة أورنج مصر للاتصالات، اليوم، نظاما جديدا للشباب تحت اسم "أورنج دراجون".



ويمنح النظام الجديد للعميل ١٥٠ دقيقة مكالمات صوتية، بالإضافة إلي ٧٠٠٠ دراجون بايتس وحدة، بسعر ٧٠ جنيها شهريا، بالإضافة إلي تصفح مواقع السوشيال ميديا والمزيكا والإنترنت.



وقال جان مارك رئيس أورنج مصر إن الباقة مصممة خصيصا للشباب الذين يبحثون عن أعلي سرعات للإنترنت.

