Ookla: أورنج أسرع شبكة محمول للجيل الرابع‎

اورنج

محمود جمال



حصلت شركة "أورنج مصر" للاتصالات، على شهادة اعتماد من شركة "ookla" لأبحاث الإنترنت كأسرع شبكة في خدمات نقل البيانات عبر المحمول، اعتمادًا على تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات، خلال النصف الثاني من العام الماضي.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته أورنج -اليوم الأحد- للإعلان عن ذلك.



واعتمدت "ookla" في تقييم كفاءة الشبكة على مجموعة معايير، منها احتساب بيانات حصيلة اختبارات يجريها مستخدمو الإنترنت، ويقوم على أساسها تطبيق speedtest بتقييم سرعة المشغلين في السوق.