بنك مصر: انتهاء نشرة اكتتاب صندوق الرياضة خلال شهر

بنك مصر 9

علي المصري وشريف عمر وسيد بدر



توقعت سوزان حمدي، رئيس قطاع الاستثمار ببنك مصر، والعضو المنتدب لصندوق الرياضة، أن تصدر نشرة اكتتاب الصندوق خلال شهر أو شهرين على الأكثر، ليبدأ خطة عمله الترويج وجمع التبرعات على مستوى الجمهورية، والهيئات والجهات المختلفة المهتمة بالرياضة، قبل أن يتجه للمؤسسات الدولية.



وأشارت حمدي، في تصريحات لـ"المال"، على هامش مؤتمر إطلاق أول صندوق خيري للرياضة، اليوم الأحد، إلى أن إدارة الصندوق تضع نصب أعينها 3-4 برامج محددة للعمل في المرحلة الأولى حتى تحقق نتائج جيدة، وقرب انعقاد دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة تحتم التركيز مع لاعب أو اثنين لتجهيزهم للحصول على ميداليات نظرًا لضيق الوقت.



وأوضحت أن بنك مصر بدأ في الاكتتاب بالصندوق بنحو 5 ملايين جنيه، وتأمل الإدارة في الانطلاق 250 مليون جنيه وزيادتها إلى مليار خلال وقت قريب.



ولفتت إلى أن التجربة جديدة لكنها حققت نجاحات على مستوى العالم، لذلك سيسعى الصندوق لتوقيع شراكات مع صناديق مماثلة في بريطانيا ودول أخرى للاستفادة من خبرتها.



وتابعت: "الصندوق سيقوم بعمل كبير ليس فقط إعداد المواهب والأبطال ولكن النهوض بمنظومة بعض الألعاب الفردية بشكل كامل بكل ما يتعلق بها سواء تأهيل المدربين أو البيئة المناسبة لرعاية المواهب والأبطال، وتوفير كافة الأدوات اللازمة للتدريب، وسنركز في البداية على عدد من الألعاب الفردية التي تمتلك مصر فيها فرص للمنافسة على مستوى العالم".



وأكدت أن الإدارة بدأت بالفعل في العمل على النواحي الفنية المتعلقة باختيار الكوادر والخبرات التي ستعمل ضمن الصندوق، وكذلك الاستعانة بخبرات دولية.



جدير بالذكر أن صندوق الرياضة المصري يتخذ شكل ملكية خاصة مدته 16 عامًا قابلة للتجديد، وذلك وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال المصري ولائحته التنفيذية، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، برأس مال مدفوع بقيمة 5 ملايين جنيه كمرحلة أولى ( مساهمة بنك مصر في شركة الصندوق) حتى يتمكن من طرح وثائق للاكتتاب بقيمة أولية 250 مليون جنيه في النصف الأول من العام كمرحلة أولى من الخطة التي تستهدف زيادة حجم الصندوق إلى مليار جنيه مصري، عبر ثلاث مراحل خلال 18 شهراً من إطلاقه.



وسيتم طرح الوثائق للاكتتاب كمرحلة أولى في مارس 2018، معتمداً في ذلك على البنوك والمؤسسات المصرية والأجنبية، بالإضافة الي المستثمرين المؤهلين من الأفراد، وتليها المرحلة الثانية في النصف الثاني من عام 2018، والثالثة في الربع الأول من عام 2019، واستثمار الأموال المجمعة في أدوات الدين والدخل الثابت بشكل أولي.