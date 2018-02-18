برلماني يطالب بمناقشة استغلال أموال صناديق التأمينات

النائب علاء عابد

ياسمين فواز



تقدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن عدم استغلال أموال صناديق التأمين الخاصة التي تقدر بـ50 مليار جنيه في تمويل المشروعات التنموية.



وأضاف عابد أن هناك العديد من التجارب الدولية التي نجحت في استغلال مثل تلك الأموال، وبلغت عدد تلك الصناديق في مصر 664، منها 55 تحت التصفية، بإجمالي عدد مشتركين 4.8 مليون، ورأس مال مقدر بنحو 50 مليار جنيه.



وأوضح عابد أن من بين تلك الصناديق 11 يتجاوز رأس ماله مليار جنيه، مما يؤكد أن منظومة الصناديق الخاصة تعتبر من أهم القنوات التي يمكن من خلالها تعبئة المدخرات وتمويل الاستثمارات في مصر بمختلف أجالها المتوسط وطويل الأجل، وبما يتلائم مع تمويل المشروعات الكبرى، سواء كان ذلك من خلال السندات أو الصكوك أو حتى أسهم رأس المال.