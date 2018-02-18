إنبي والإسماعيلي يقصان شريط الجولة 25 للدوري

إنبي والإسماعيلي في الجولة 25

على المصرى:



تنطلق اليوم الأحد، مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصرى الممتاز لكرة القدم، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وتشهد تلك الجولة تأجيل مباراتي المصري مع الاتحاد السكندرى، وسموحة مع مصر المقاصة، لأجل غير مسمى، لمشاركة الفريق البورسعيدى والفيومى فى الدور التمهيدى لدورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية.



ويلتقى فى السابعة والنصف من مساء اليوم، إنبي مع الإسماعيلي بستاد بتروسبورت، ويلعب غدا الإثنين، بتروجيت مع الزمالك في الخامسة مساء، بستاد الجيش بالسويس، والأهلي مع النصر في الثامنة مساء بستاد القاهرة الدولى.



ويقام يوم الثلاثاء، 4 مباريات، فيلتقى طنطا مع الرجاء بستاد نادي طنطا، فى الثانية والنصف عصرا، والداخلية مع المقاولون العرب بستاد كلية الشرطة، والإنتاج الحربي مع الأسيوطي سبورت، فى ستاد السلام، وتقام المبارتان فى الخامسة مساء، وتختتم الجولة بلقاء وادى دجلة مع طلائع الجيش بستاد الدفاع الجوي، فى السابعة والنصف مساء.