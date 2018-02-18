التعليم تنشر مقترح جدول امتحان الثانوية العامة

المال - خاص



أعلن الدكتور رضا السيد حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، عن طرح مقترح جدول امتحان الدور الأول للثانوية العامة للعام 2017/2018، على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، لاتاحته لجميع الطلاب والطالبات المتقدمين لأداء الامتحان، خلال الفترة من 19- 25 من شهر فبراير الحالي، للاطلاع عليه وإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأنه، وإجراء التعديلات التي يرونها مناسبة لهم، على أن يتم تجميع تلك الملاحظات والمقترحات، ومناقشتها مع الطلاب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، للوصول إلى الصيغة النهائية لجدول الامتحان، وعرضها على الوزير لاعتماده.



وأشار حجازي إلى أنه تم مراعاة تحقيق التوازن بين مواعيد عقد الامتحانات لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، من أجل ما فيه مصلحة جميع الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم.



وأكد حجازي أن الوزارة حريصة على إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق ما فيه صالح أبنائها الطلاب، مشددًا على ضرورة الالتزام بعدم المساس بموعد بداية الامتحان وفق ما حددته الوزارة، وأن تلك المواعيد تم تحديدها بما يضمن عدم تعارضها مع امتحانات النقل وشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وامتحانات الدبلومات الفنية بكافة أنواعها.



وأوضح أن مواعيد عقد الامتحانات ترتبط بشكل وثيق بمواعيد بدء مراحل تنسيق القبول بالجامعات، وكذا مواعيد عقد امتحان الدور الثاني للثانوية العامة.



وأضاف حجازي أن الوزارة كانت قد شكلت لجنة فنية متخصصة لدراسة، مقترح أن يؤدي طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الامتحان في المواد العامة التي لا تضاف إلى المجموع وهي: (التربية الدينية – التربية الوطنية – الاقتصاد والإحصاء)، على مستوى الإدارات التعليمية، وقبل موعد عقد امتحان الثانوية المقرر لها وفق الخريطة الزمنية أن تبدأ يوم 3/6/2018، وأسفرت دراسة اللجنة للموضوع عن تعارض المقترح بشكل صريح مع نص المادة رقم (28) من قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 تنص على ضرورة أن يعقد امتحان الصف الثالث من التعليم الثانوي العام بشكل عام "موحد" على مستوى الجمهورية، ما حال دون تطبيق المقترح، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.



وصرح الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعداد الجيد والمبكر لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2018.



