بروتوكول بين البريد والبنك الأهلي المتحد لتنظيم الخدمات المالية‎

البريد المصرى

المال - خاص



وقعت الهيئة القومية للبريد، مذكرة تفاهم، مع البنك الأهلي المتحد مصر، اليوم الأحد، في مجال تنظيم الخدمات المالية وإرساء قاعدة الشمول المالي.



يأتي ذلك في إطار تطوير العلاقات الإستراتيجية، بين الهيئة القومية للبريد والبنوك التجارية العاملة في مصر، حيث يعد البنك من البنوك الرائدة في القطاع المصرفي المصري، ويتمتع بشبكة فروع تمتد لجميع البلدان العربية، الأمر الذي يعبر عن ثقة الجهاز المصرفي وتوجهه في التعاون مع الهيئة القومية للبريد، أحد أهم الكيانات الاقتصادية في مصر بدورها المحوري في تنظيم الخدمات المالية وإرساء قاعدة الشمول المالي.



وقال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن البروتوكول يتيح للهيئة تقديم خدمة صرف تحويلات المصريين العاملين بالخارج، من خلال شبكة فروع البريد التي تصل إلى 4000 فرع منتشرة بالجمهورية، بالتعاون مع البنك الأهلي المتحد مصر عبر شبكة التحويلات الالكترونية الخاصة بشركة بنوك مصر "ACH".



ويتيح البروتوكول للهيئة تقديم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وخدمة التحصيل والاخطار وتسويقها للبنك وعملائه، وتقديم خدمة صرف المستحقات لعملاء البنك عن طريق بطاقة البريد المدفوعة مسبقًا، وتحصيل مستحقات الأفراد التي تمتد إلى تحصيل أقساط التسهيلات ومدفوعات البطاقات الائتمانية، من خلال إتاحة فروع الهيئة المنتشرة لتقديم هذه الخدمات.



وأوضح الصغير أن البريد المصري أصبح منصة لتقديم كافة الخدمات الحكومية والمالية للعملاء، ضمن خطة الهيئة الإستراتيجية الشاملة التي بدأت منذ أكثر من عامين بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي تضامناً مع جهود الدولة الرامية لزيادة الشفافية المالية والدمج المالي، ودعمًا لتوجهها في إتاحة خدمات جماهيرية متميزة للعملاء.