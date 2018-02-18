النيل لصيانة السيارات تتوقع إيرادات 117 مليون جنيه

الجمعية العامة لشركة النيل لصيانة وإصلاح السيارات

مدحت إسماعيل



عقدت الجمعية العامة لشركة النيل لصيانة وإصلاح السيارات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري لمناقشة مشروعات الموازنة التقديرية عن العام المالي 2018/2019 برئاسة اللواء محمد احمد ابراهيم يوسف رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري .



وتقدمت الشركة بخطط مالية واستثمارية طموحة تستهدف أستمرار تطوير كل انشطتها التجارية ومحطات الخدمات ونشاط التصنيع والورش خلال العام المقبل وقد تمت مناقشة الموازنة التقديرية من أعضاء الجمعيات العامة لتلك الشركة وفى حضور أعضاء ومراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات وتم اعتماد هذه الموازنة فى تلك الاجتماعات مما سيؤدى الى تحقيق التطور الواضح فى المستهدفات على النحو التالى:



وبحسب بيان للشركة القابضة حصلت "المال"، على نسخة منه، فإنه تم تقدير الإيرادات بنحو 117 مليون جنيه مقابل 71 مليونا فى العام المالى السابق 2016/2017 بنسبة نمو 64.8%، كما تستهدف صافى ربح مبلغ 4.6 مليون مقابل 750 ألفا العام السابق بنسبة نمو 513%.