EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
النيل لصيانة السيارات تتوقع إيرادات 117 مليون جنيه
الأحد 18 فبراير 2018 02:09 م
الجمعية العامة لشركة النيل لصيانة وإصلاح السيارات
أخر الأخبار
الجمعية العامة لشركة النيل لصيانة وإصلاح السيارات
مدحت إسماعيل
عقدت الجمعية العامة لشركة النيل لصيانة وإصلاح السيارات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري لمناقشة مشروعات الموازنة التقديرية عن العام المالي 2018/2019 برئاسة اللواء محمد احمد ابراهيم يوسف رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري .
وتقدمت الشركة بخطط مالية واستثمارية طموحة تستهدف أستمرار تطوير كل انشطتها التجارية ومحطات الخدمات ونشاط التصنيع والورش خلال العام المقبل وقد تمت مناقشة الموازنة التقديرية من أعضاء الجمعيات العامة لتلك الشركة وفى حضور أعضاء ومراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات وتم اعتماد هذه الموازنة فى تلك الاجتماعات مما سيؤدى الى تحقيق التطور الواضح فى المستهدفات على النحو التالى:
وبحسب بيان للشركة القابضة حصلت "المال"، على نسخة منه، فإنه تم تقدير الإيرادات بنحو 117 مليون جنيه مقابل 71 مليونا فى العام المالى السابق 2016/2017 بنسبة نمو 64.8%، كما تستهدف صافى ربح مبلغ 4.6 مليون مقابل 750 ألفا العام السابق بنسبة نمو 513%.
النقل البحري
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا