دايس توقع عقد قرض بقيمة 3 ملايين دولار مع QNB

دايس

رجب عزالدين:



أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة اليوم الأحد، عن توقيع عقد قرض متوسط الأجل بقيمة 3 ملايين دولار مع بنك قطر الوطنى الأهلى، وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية.



كان فيكتور فخري، رئيس القطاع المالى وعضو مجلس إدارة شركة "دايس" قد صرح لـ"المال" فى 11 فبراير الجارى بأن شركته ستقترض 3 ملايين دولار من بنك QNB الأهلي بهدف تمويل عملية شراء خطوط إنتاجية جديدة.



يذكر أن "دايس" قد تعاقدت مسبقًا على ماكينتى طباعة من الاتحاد الأوروبى بقيمة مليونى دولار، تخصص لتوسعات مصنعها نادين برنت، وكانت "دايس" قد أنهت مطلع العام الماضي، صفقة استحواذها على نادين برنت، بقيمة 24 مليون جنيه، موزعة على المصنع بقيمة 10 ملايين جنيه، والأرض بقيمة 14 مليون جنيه.



وتأسست دايس 1997، بغرض تصنيع الملابس الجاهزة، واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، والماكينات، والمعدات، وقطع الغيار، والتصدير للأسواق الخارجية من منتجات الشركة.



ويتبع "دايس" نحو 9 شركات، الإسكندرية للملابس الجاهزة، وسويتر للملابس الجاهزة، وشركة مصنع إسكندرية للملابس الجاهزة، بنسبة مساهمة %95 فى كل منها، وشركتى ماستر لاين للصناعات النسيجية، والمصرية للتريكو والجاهز المملوكتين لها بالكامل، وشركة الصباغون المتحدون بنسبة مساهمة %82.60، وشركة تكستيل برنت بلس، بنسبة مساهمة %75.99، وشركة المصرية للتصنيع وتجارة الملابس بنسبة مساهمة %100، وشركة آرت لاين للتجارة والتوكيلات بنسبة مساهمة %60.