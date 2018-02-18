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اقتصاد وأسواق
استمرار رسوم الإغراق على واردات الأقلام من الهند لمدة عام
الأحد 18 فبراير 2018 01:39 م
طارق قابيل في حوار مع روسيا اليوم
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طارق قابيل في حوار مع روسيا اليوم
محمد ريحان:
أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قراراً باستمرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من أقلام الحبر الجاف ذات المنشأ أو المصدرة من الهند، لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة لمدة عام اعتبارا من 21 فبراير الجارى.
وقال الوزير إن القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها قطاع المعالجات التجارية بناء علي شكوي الصناعة المحلية، والتي تضمنت مراجعة الرسوم المفروضة واستمرار فرضها حيث إن انقضاء الرسم يمكن أن يؤدى إلى استمرار الإغراق من أقلام الحبر الجاف ذات المنشأ أو المصدرة من الهند وتكرار الضرر الواقع على الصناعة المحلية.
وأوضح إبراهيم السجيني، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، أنه قد سبق أن صدر القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2013 بفرض رسوم لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف أقلام الحبر الجاف المصدرة من أو ذات منشأ الهند لمدة 5 سنوات تنتهى في 20 من فبراير الجارى، لافتا إلى أن القطاع قد تلقي طلبا من عدد من المنتجين يمثلون نسبة 100% من الصناعة المحلية بمراجعة الرسوم واستمرار فرضها حيث قام القطاع بدراسة الطلب وتم إعداد تقرير للعرض على اللجنة الاستشارية بشأن بدء إجراءات المراجعة النهائية لرسوم الإغراق المفروضة.
وأضاف أن اللجنة الاستشارية قدد عقدت اجتماعا لدراسة ومناقشة التقرير الذى أعده القطاع في هذا الشأن، والذى تضمن أدلة مبدئية كافية تبرر بدء المراجعة، مشيرا إلى انتهاء اللجنة بأغلبية الآراء إلى الموافقة على ما انتهى إليه الجهاز من توصيات باتخاذ إجراءات بدء المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات المغرقة من صنف أقلام الحبر الجاف المصدرة من أو ذات منشأ الهند، ومد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2013 وتعديلاته لمدة عام وذلك لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة.
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